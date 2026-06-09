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Jedna od najvećih kontroverzi u istoriji jugoslovenskog fudbala vezana je za nastup reprezentacije na Svetskom prvenstvu 1974. godine u Zapadnoj Nemačkoj.

Više od pet decenija kasnije i dalje se raspravlja o tvrdnjama da je poraz od domaćina bio povezan sa kreditom od 700 miliona maraka koji je Jugoslavija tih dana ugovarala sa nemačkom vladom.

1/4 Vidi galeriju Mundijal 1974 - Jugoslavija Foto: Profimedia

Sjajan početak, pa potpuni pad

Reprezentacija Jugoslavije na Mundijal je stigla kao jedan od favorita iz senke. U prvoj fazi turnira „plavi“ su odigrali nerešeno sa Brazilom (0:0), zatim deklasirali Zair sa čak 9:0, da bi remijem protiv Škotske (1:1) obezbedili plasman u narednu rundu.

Međutim, u drugoj fazi usledio je neočekivan krah. Tim Miljana Miljanića izgubio je od Zapadne Nemačke 2:0, potom od Poljske 2:1 i na kraju od Švedske identičnim rezultatom. Upravo je poraz od domaćina ostao predmet brojnih spekulacija.

Priča o kreditu od 700 miliona maraka

Dan pre utakmice sa Zapadnom Nemačkom, tadašnji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito boravio je u zvaničnoj poseti toj zemlji, gde je razgovarano o kreditu vrednom 700 miliona maraka.

Godinama kasnije pojavile su se tvrdnje da je upravo taj kredit bio povezan sa porazom reprezentacije, odnosno da je utakmica navodno bila „žrtvovana“ kako bi domaćin lakše stigao do titule svetskog prvaka.

Ipak, za takve tvrdnje nikada nisu ponuđeni konkretni dokazi, a brojni akteri iz tog perioda odbacivali su teoriju o nameštanju utakmice.

Enver Marić: "Nismo igrali dobro, a iznutra smo bili truli"

Legendarni golman Jugoslavije Enver Marić smatra da uzrok neuspeha nije bio politički dogovor, već loša atmosfera unutar ekipe.

- Posle poraza pukla je priča da je utakmica bila nameštena, da smo je prodali za kredit koji nam je dao nemački kancelar, da je Nemačka kupila titulu svetskog šampiona, da nikad nismo vratili tih 700 miliona maraka... Ne znam, jednostavno nismo igrali dobro, a i iznutra smo bili truli.

Marić je istakao da su reprezentaciju tada potresali sukobi oko novca, premija i sponzorskih ugovora.

- To su izazvali Puma i Adidas. Puma je nudila bogate ugovore ako promenite kopačke, pa smo tako Dragan Džajić i ja dobili 20.000 maraka što smo obuli njihove kopačke. Zatim, premije za plasman na SP, koje su iznosile tada vrlo značajnih 15.000 maraka, fudbalski savez nije želeo da isplati. Atmosfera je bila grozna, tim se raspadao.

Aćimović: "Poseta Tita poremetila je pripremu za meč"!

Nekadašnji reprezentativac i tadašnji poslovođa reprezentacije Jovan Aćimović smatra da je neposredno pred utakmicu došlo do događaja koji nisu išli u prilog nacionalnom timu.

- Poseta Tita je načisto poremetila pripremu za meč. Da je bio neko drugi, to bi bilo neprihvatljivo, ali radilo se o Titu. Aćimović je opisao kako su igrači na dan utakmice morali da čekaju nekoliko sati kako bi se pozdravili sa predsednikom države:

- Odveli su nas u rezidenciju našeg poslanstva u Diseldorfu i tamo smo dva sata čekali Tita da bismo se pozdravili s njim. Zamislite kako je bilo igračima koji su imali utvrđen način pripreme za mečeve da od 11 pre podne do jedan sat po podne stoje i čekaju, a u tri sata igraju odlučujući meč.

Sporna i odluka selektora

Aćimović je kao jednu od nelogičnosti naveo i odluku selektora Miljan Miljanić da u startnu postavu protiv Zapadne Nemačke uvrsti Dražen Mužinić, dok je na klupi ostao Vladimir Bogićević.

„Nisam mogao da razumem jedino odluku selektora Miljanića da u tim stavi Dražena Mužinića, a da na klupi ostavi Blekija Bogićevića, koji je bio siguran na lopti.“

Misterija koja traje

I danas među navijačima postoje različita tumačenja događaja sa Mundijala 1974. godine. Dok jedni veruju u teoriju o političkoj pozadini poraza od Zapadne Nemačke, većina aktera iz tog vremena kao ključne razloge neuspeha navodi lošu atmosferu, sukobe oko premija, rat sportskih brendova i narušene pripreme pred odlučujući meč.

Bez obzira na brojne priče i spekulacije, jedno je sigurno – generacija predvođena Draganom Džajićem ostala je upamćena kao jedna od najtalentovanijih u istoriji jugoslovenskog fudbala, ali i kao tim čiji se neuspeh na Mundijalu 1974. i danas analizira i preispituje.

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