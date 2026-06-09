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Tek stupivši na presto, kralj Karol II je lično izabrao sastav za Mundijal 1930. u Urugvaju i iskoristio svoj uticaj da obezbedi tromesečno plaćeno odsustvo igračima koji su radili u stranim kompanijama.Ovaj istorijski događaj obeležile su sledeće neverovatne pojedinosti.

Sastavljanje tima:

Kralj Karol II je preuzeo ulogu selektora i samostalno odabrao 20 fudbalera za turnir.

Diplomatska intervencija:

Mnogi ključni igrači bili su zaposleni u britanskoj naftnoj kompaniji, koja je odbila da im da plaćeno odsustvo. Kralj je lično intervenisao, zapretivši zatvaranjem kompanije ukoliko ne puste igrače na put.

Putovanje okeanom:

Rumunska reprezentacija, zajedno sa selektorom Kostelom Raduleskuom i drugim evropskim timovima, provela je 16 dana putujući luksuznim italijanskim brodom Conte Verde do Montevidea.

Učinak na terenu:

Urugvaj 1930. je bilo jedino prvenstvo bez kvalifikacija. Rumunija je završila takmičenje u grupnoj fazi, zabeleživši pobedu protiv Perua (3:1) i poraz od kasnijeg šampiona Urugvaja (0:4).

Ipak, neki istoričari smatraju da je priča o „kralju-selektoru“ delimično mit ili barem preuveličavanje.

Postoje argumenti da je bilo teško da kralj, koji se tek vratio na presto nekoliko nedelja pre turnira, zaista samostalno proceni i izabere sve igrače iz različitih klubova širom zemlje.

U Rumuniji je tada fudbal još bio poluamaterski. Mnogi reprezentativci imali su redovne poslove i nisu mogli jednostavno da uzmu višenedeljno odsustvo. Kralj Karol II, koji se upravo vratio na presto u junu 1930, želeo je da država bude predstavljena na velikom međunarodnom događaju. Prema brojnim izvorima, iskoristio je svoj autoritet kako bi okupio ekipu i obezbedio da igrači dobiju dozvole za odsustvo sa posla.

Legenda kaže da je kralj lično učestvovao u izboru igrača i da je sastavio spisak reprezentativaca. Zbog toga je kasnije dobio nadimak „kralj-selektor“. Iako neki istoričari smatraju da je njegova uloga vremenom romantizovana, nema sumnje da je imao značajan uticaj na formiranje tima i organizaciju puta.

Rumunsku reprezentaciju je formalno vodio selektor Costel Radulesku, jedan od pionira rumunskog fudbala. Međutim, u javnosti je ostala priča da je kralj imao poslednju reč oko sastava ekipe.

Na prvenstvu je Rumunija igrala u grupi sa Peru i Uruguaj. U prvom meču pobedila je Peru sa 3:1 i tako ostvarila jednu od prvih pobeda u istoriji svetskih prvenstava. U drugoj utakmici izgubila je od domaćina Urugvaja 4:0. Pošto je samo pobednik grupe prolazio dalje, Rumunija je završila takmičenje u grupnoj fazi.

Zanimljiv detalj je da su Rumuni do Urugvaja putovali istim brodom, SS Konte Verde, kojim su putovale i reprezentacije Francuske i Belgije, kao i predsednik FIFA Jules Rimet. Na tom putovanju preko Atlantika čak su održavani treninzi na palubi broda.

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