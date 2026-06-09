Slušaj vest

Priča o fudbalskoj reprezentaciji Zaira (današnjeg DR Konga) na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 1974. godine jedna je od najbizarnijih, ali ujedno i najpotresnijih priča u istoriji fudbala.

Iza komičnih scena na terenu krila se surova realnost, strah za sopstveni život i pretnje diktatora Mobutua Sese Sekoa.

1/3 Vidi galeriju Zair 1974 Mundijal Foto: Werek Natascha Haupt / AFP / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Istorijski uspeh i ponos Afrike

Zair je postao prva reprezentacija iz podsaharske Afrike koja se plasirala na Svetsko prvenstvo. Prethodno su osvojili Afrički kup nacija, a fudbaleri su u svojoj zemlji tretirani kao heroji.

Tadašnji diktator Zaira, Mobutu Sese Seko, prepoznao je fudbal kao savršeno sredstvo za političku propagandu i promociju svog režima u svetu. Fudbalere je bogato nagradio: dobili su kuće, automobile i status nacionalnih zvezda. Otišli su u Nemačku sa velikim optimizmom, praćeni čitavom svitom političara, generala i naravno, Mobutuovih ljudi od poverenja.

Finansijski krah i bojkot u Nemačkoj

Problemi su počeli odmah na turniru. Zair je u prvoj utakmici izgubio od Škotske sa podnošljivih 2:0, pruživši solidan otpor. Međutim, odmah nakon tog meča, fudbaleri su saznali šokantnu vest: novac koji im je obećan za učešće na Mundijalu nestao je. Iz krugova bliskih Mobutuu i fudbalskom savezu, pare su jednostavno proneverene.

Igrači su bili besni. Odbili su da treniraju i pretili su da uopšte neće izaći na sledeći meč protiv Jugoslavije ukoliko im se ne isplate dnevnice. Svetska fudbalska federacija je intervenisala, ponudivši neku vrstu minimalne pomoći da se skandal zataška, pa su igrači ipak pristali da igraju.

Katastrofa protiv Jugoslavije (9:0)

Psihički potpuno slomljeni, bez motivacije i u sukobu sa sopstvenim rukovodstvom, fudbaleri Zaira su 18. juna 19174. izašli na teren protiv moćne reprezentacije Jugoslavije. Rezultat je bio katastrofalan. Jugoslavija je pobedila sa 9:0, što je i danas jedan od najubedljivijih poraza u istoriji svetskih prvenstava.

Tokom meča se videlo da nešto duboko nije u redu: selektor Blagoje Vidinić (tadašnji jugoslovenski stručnjak na klupi Zaira) zamenio je golmana Mwambu nakon što je primio tri gola za dvadeset minuta, ali su zamene i taktika delovali potpuno haotično.

Mobutuova pretnja smrću

Poraz od 9:0 bio je neviđeno poniženje za diktatora Mobutua Sese Sekoa, koji je meč pratio iz svoje palate u Zairu. Odmah nakon utakmice, u hotel gde su boravili fudbaleri stigla je njegova lična garda i obezbeđenje.

Igračima je prenete direktna i brutalna poruka od diktatora:

- Ako od reprezentacije Brazila (koja je bila sledeći protivnik) izgubite sa 4:0 ili više golova razlike, nikome od vas neće biti dozvoljeno da se vrati porodici. Bićete streljani ili poslati u logore, a vaše porodice će snositi posledice.

Fudbaleri su shvatili da više ne igraju za slavu, novac ili sportski prestiž – igrali su bukvalno za sopstveni život.

Odbrambeni igrač Mwepu Ilunga (čovek koji je istrčao iz živog zida) u kasnijim intervjuima je potvrdio da su im Mobutuovi ljudi rekli da se "neće vratiti kući" i da će "snositi stravične posledice" ako prime četiri gola od Brazila.

Utakmica protiv Brazila i čuveni slobodan udarac, borba za goli život

U trećem kolu, Zair je igrao protiv aktuelnog svetskog šampiona Brazila. Brazilu je bila potrebna pobeda od najmanje tri gola razlike da bi prošao u narednu fazu, dok je Zair imao jasnu granicu smrti: nisu smeli da prime četiri gola. Utakmica je bila napeta. Brazil je vodio sa 3:0 i očajnički napadao tražeći četvrti gol. Igrači Zaira su se branili fanatično, svesni šta ih čeka kod kuće.

1/5 Vidi galeriju Mobutu Sese Seko Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia, BELGAIMAGE / Belga Press / Profimedia, Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Tada se dogodila jedna od najpoznatijih i, široj javnosti, najsmešnijih scena u istoriji Mundijala. Brazil je dobio slobodan udarac blizu kaznenog prostora Zaira. Dok je Rivelino nameštao loptu i čekao znak sudije, odbrambeni igrač Zaira, Mwepu Ilunga, iznenada je istrčao iz živog zida i svom snagom šutnuo loptu daleko u polje pre nego što su Brazilci uopšte izveli udarac.

Za svet: Komentatori i publika su se smejali, misleći da afrički fudbaleri ne poznaju osnovna pravila fudbalske igre.

Istina: Ilunga je kasnije priznao da je to uradio namerno kako bi dobio crveni karton i bio isključen, ili da bi jednostavno ukrao vreme. Bili su pod nezamislivim psihološkim pritiskom i prestravljeni. Meč je završen rezultatom 3:0 za Brazil. Igrači Zaira su uspeli da ostanu unutar "dozvoljene" margine poraza.

Povratak kući i nastavak agonije

Po povratku u Zair, Mobutu ih nije streljao jer su tehnički ispunili naređenje, ali ih je potpuno kaznio na drugi način. Oduzeta su im sva obećana materijalna dobra, automobili i povlastice. Javni prostor im je bio zatvoren, a reprezentacija je bačena u potpunu anonimnost.

Mnogi od tih fudbalera, koji su u jednom trenutku bili heroji nacije, završili su u teškom siromaštvu, zaboravljeni od svih, provodeći ostatak života u bedi. Tek decenijama kasnije, istina o strahu i pretnjama smrću pod kojima su igrali u Nemačkoj izašla je u svetsku javnost.

BONUS VIDEO: