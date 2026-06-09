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Svetsko prvenstvo u Argentini 1978. godine ostalo je upamćeno po jednom od najvećih skandala u istoriji fudbala.

U centru pažnje našao se škotski reprezentativac Vili Džonston, koji je postao prvi fudbaler sa velikih evropskih reprezentacija udaljen sa Mundijala zbog pozitivnog doping testa.

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Džonston je bio podvrgnut doping kontroli nakon utakmice između Škotske i Perua, koju su Škoti izgubili rezultatom 3:1. Analize su pokazale prisustvo zabranjenog stimulansa, zbog čega je odmah suspendovan i poslat kući iz Argentine.

Fudbaler je tvrdio da nije pokušao da vara, već da je koristio lek protiv polenske alergije pod nazivom "Reaktivan", koji je sadržao zabranjenu supstancu. Međutim, tadašnja pravila FIFA bila su jasna - igrač snosi punu odgovornost za sve što unese u organizam, bez obzira na razlog korišćenja.

Skandal je teško pogodio reprezentaciju Škotske, koja je u Argentinu stigla sa velikim ambicijama. Posle poraza od Perua usledio je remi sa Iranom, a pobeda nad Holandijom od 3:2 nije bila dovoljna za prolazak dalje. Mnogi u Škotskoj smatrali su da je slučaj Džonstona dodatno poremetio atmosferu u timu.

Godinama kasnije pojavile su se tvrdnje da Džonston nije bio jedini koji je koristio sporne preparate. Nekadašnji reprezentativac Arči Gemil tvrdio je da su još neki igrači uzimali iste tablete, ali da nisu bili izabrani za doping kontrolu.

Ipak, Vili Džonston je ostao upisan u istoriju kao simbol jednog od najvećih doping skandala na Svetskim prvenstvima, a njegov slučaj i danas se navodi kao primer koliko neopreznost sa lekovima može skupo da košta vrhunske sportiste.

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