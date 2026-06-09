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"Uzbuđeni smo, pred nama je veliki turnir. Očekivanja su velika, na to smo navikli hrvatsku javnost. U svakoj utakmici daćemo sve od sebe, svoj maksimum, izginućemo na terenu. To je najvažnije", rekao je Erlić novinarima uoči polaska u Aleksandriju, prenela je Hina.

Hrvatska reprezentacija otputovala je iz Zagreba na Svetsko prvenstvo, koje će se od 11. juna do 19. jula održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Erlić je dodao da je ekipe dve pripremne utakmice iskoristila kao pripremu za utakmicu protiv Engleske.

"Čeka nas težak protivnik, ali svesni smo svojih kvaliteta i imamo još vremena do te prve utakmice. ;Gledajući ukupnu sliku, na pripremama je bilo dobrih, ali i lošijih stvari. Greške su tu da se ispravljaju i imamo još malo vremena da se prilagodimo i na vremenske uslove", naveo je on.

"I kod nas je bilo vruće, iako nismo bili u Americi. Kako njima, tako i nama. Tu smo i idemo da pružimo maksimum. Moja sezona je bila dobra i pozitivna, kako u ligi i Kupu, tako i u Evropi. Osećam se dobro", dodao je.Početak Svetskog prvenstva nestrpljivo čeka i Petar Musa.

"Srećan sam i spreman, kao i svi ostali igrači. Najvažnije je da smo svi zdravi. Obavili smo mini pripreme u Rijeci i jako smo zadovoljni kako je sve prošlo. Imali smo dovoljno vremena za trening i za rad na onome što želimo. Mislim da je bilo dobro", rekao je on.

"Analizirali smo prvu utakmicu, a protiv Slovenije smo pokušali da ispravimo greške koje smo pravili protiv Belgije. Spremni smo, idemo na Svetsko prvenstvo", dodao je Musa.

On je rekao da će, iako se svi žale na klimatske uslove i vremensku zonu, njegova ekipa imati vremena da se prilagodi. ; "U Dalasu će biti vruće, ali stadion je klimatizovan pa mislim da neće biti problema. Fudbal u Americi nije sport broj jedan, ali verujem da je euforija velika i da je ovo velika stvar za njih. Veliki je događaj i svi nestrpljivo čekaju da počne", ocenio je Musa.

Prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu Hrvatska igra protiv Engleske 17. juna, a u grupi su još Gana i Panama.

(Beta)