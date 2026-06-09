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Hari Kejn će na svoj treći Mundijal stići posle izuzetne sezone u klubu i reprezentaciji, a u razgovoru za "ITV Football" naglasio je da se nikada nije osećao spremnije za najveće izazove.

"U fudbalu nikad ne znate šta se može dogoditi, pa svakom turniru pristupate kao da bi vam mogao biti poslednji. Znate me, želim da igram još dugo, dugo. Osećam da sam na vrhuncu, nikad se nisam osećao bolje, kao što sam već rekao", izjavio je Kejn.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Napadač Engleske dodatno je učvrstio status najboljeg strelca u istoriji nacionalnog tima.

Pogotkom u prijateljskoj utakmici protiv Novog Zelanda stigao je do 79. gola u dresu reprezentacije, dok je ukupno u sezoni postigao čak 67 pogodaka za klub i nacionalni tim.

Govoreći o predstojećem Svetskom prvenstvu, Kejn je istakao da mu spoj vrhunske forme i kvaliteta reprezentacije uliva veliko samopouzdanje i da ovu priliku vidi kao najveću u dosadašnjoj karijeri, kako za osvajanje Mundijala, tako i za osvajanje Zlatne lopte.

"Verovatno bih samo rekao da, s obzirom na formu u kojoj se nalazim i sezonu kakvu sam imao, ovo je verovatno najbolja prilika koju ću ikada imati u karijeri da osvojim Svetsko prvenstvo".

Fudbalsku reprezentaciju Engleske pre početka takmičenja očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Kostarike, posle čega će se u potpunosti okrenuti nastupu na Svetskom prvenstvu.

"Tri lava" će takmičenje u Grupi L otvoriti 17. juna utakmicom protiv Hrvatske, potom će 23. juna igrati protiv Gane, a 27. juna protiv Paname.

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