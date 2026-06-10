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Fudbalski savez Irana saopštio je da je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) poništila raspodelu karata za iranske navijače za tri utakmice grupne faze ovogodišnjeg Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Svaki od 48 nacionalnih saveza selekcija koje učestvuju na turniru ima pravo da primi i distribuira osam odsto kapaciteta stadiona za svaku od svojih utakmica na Svetskom prvenstvu, što se dodatno povećava na nekoliko hiljada karata po utakmici.

Te raspodele su obično bile puštene u prodaju najvernijim navijačima svakog tima ubrzo nakon žreba za turnir u decembru, kada su Iranci već pet meseci bili pod zabranom putovanja od strane američke vlade.

Sada, samo nekoliko dana pre nego što selekcija Irana započne Svetsko prvenstvo, utakmicom protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu, Fudbalski savez Irana je u saopštenju koje su preneli poluzvanični državni mediji tvrdio da sada nije u mogućnosti da obezbedi nikakve karte svojim navijačima.

Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ova tvrdnja dodatno pojačava tenzije između Fudbalskog saveza Irana, FIFA i jednog od organizatora turnira, Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koje su započele vojne napade na Iran 28. februara.

FIFA ima potpunu nadležnost nad operacijama prodaje karata na Svetskom prvenstvu, ali je Fudbalski savez Irana sugerisao da su Sjedinjene Američke Države sada preduzele korake da spreče prisustvo iranskih navijača na stadionima.

"Ovaj incident pokreće ozbiljna pitanja o uticaju nesportskih i političkih razmatranja na organizaciju najvećeg svetskog fudbalskog događaja", saopštio je Fudbalski savez Irana.

FIFA je u saopštenju navela da "tesno sarađuje sa Fudbalskim savezom Irana kako bi identifikovala rešenja koja maksimiziraju mogućnosti za iranske navijače da prisustvuju utakmicama".

Predsednik Fife Đani Infantino i generalni sekretar Fife Matijas Grafstrem obećali su logističku podršku u ličnim sastancima sa iranskim fudbalskim zvaničnicima u Turskoj poslednjih nedelja.

Đani Infantino Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

Veći deo 26-članog iranskog tima nije igrao takmičarsku utakmicu od februara jer igraju za klubove u domaćoj ligi koja je zatvorena zbog rata.

Sada su smešteni u meksičkom pograničnom gradu Tihuani umesto predratnog plana da treniraju u Tusonu, u Arizoni.

Nekim zvaničnicima federacije takođe su odbijene vize za ulazak u SAD, gde Iran takođe igra protiv Belgije u Inglvudu, predgrađu Los Anđelesa, 21. juna, a zatim protiv Egipta u Sijetlu 26. juna.

Izvršni direktor radne grupe FIFA Bele kuće Endru Đulijani rekao je da će iranski tim moći da uđe u SAD dan pre utakmice i naglasio da je od Tihuane do Los Anđelesa ;kratak let.

Potvrdio je da neki iranski zvaničnici "neće doći" i dok je odbio da ulazi u detalje, Đulijani je dodao da "neki ljudi koji tvrde da su treneri, možda to zapravo nisu".

"Predsednik je bio jasan po ovom pitanju, želi da se uveri da imaju svaku priliku da se ovde takmiče na jednakim uslovima, a istovremeno da se uveri da ljudi koji direktno rade, recimo, sa Iranskom Revolucionarnom gardom (IRGC) nemaju mogućnost pristupa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Đulijani.

Navijači koji žele da dođu u SAD da prate tim verovatno će se suočiti sa problemima u dobijanju viza i plaćanju dok su finansijske sankcije na snazi.

"Međutim, neočekivanim potezom, alokacija dodeljena Fudbalskom savezu Irana je povučena i pod trenutnim okolnostima Savez nije u mogućnosti da ponudi ni jednu kartu navijačima nacionalnog tima", saopštio je Fudbalski savez Irana.

Nije jasno koliko je karata iz iranske alokacije prodato, da li žive u svojoj matičnoj zemlji ili su deo dijaspore, uključujući oko milion ljudi u SAD-u.

Ako se iranske karte ponište, FIFA bi imala samo nekoliko dana da proda oko 5.600 karata za utakmicu Iran - Novi Zeland u ponedeljak, iako Los Anđeles ima najveću iransku zajednicu u SAD-u.

Fudbaleri Irana Foto: Handout / AFP / Profimedia

Fifin sajt za prodaju danas je pokazao redove sedišta na nivou terena dostupnih po ceni od 450 dolara po komadu, mada u desetinama, a ne u stotinama.

Ipak, Infantino je 2017. godine, kada su američki fudbalski zvaničnici pripremali zajedničku kandidaturu za domaćinstvo sa Kanadom i Meksikom koju su osvojili sledeće godine, izjavio da navijači moraju imati pristup turniru.

"Očigledno je i kada su u pitanju Fifa takmičenja da svaki tim, uključujući navijače i zvaničnike tog tima, koji bi se kvalifikovao za Svetsko prvenstvo, mora imati pristup zemlji, inače nema Svetskog prvenstva. To je očigledno", rekao je Infantino pre devet godina.

Politika SAD-a prema posetiocima Svetskog prvenstva postaje jaka tema pre početka utakmica u četvrtak.

Sudiji iz Somalije, koga je imenovala FIFA, zabranjen je ulazak u SAD u Majamiju tokom vikenda, a u ponedeljak je izbačen sa turnira koji počinje u Meksiko Sitiju.

Reprezentativac Iraka zadržan je nekoliko sati po dolasku u Čikago, a fotografu koji je putovao sa delegacijom Iraka zabranjen je ulazak.

Šefica Fifinog partnera za praćenje antidiskriminacije Pijara Povar navela je da smatra da se vlada SAD-a previše meša u vođenje Svetskog prvenstva.

"Poremećaj je takav da se čovek mora zapitati ko vodi Svetsko prvenstvo. Da li je to Fifa ili je to vlada SAD-a sa svojom rasno obojenom imigracionom politikom? Pre nego što je lopta šutnuta počinje da prevladava osećaj da je ovo Svetsko prvenstvo sve samo ne proslava globalnog čovečanstva kakva bi Svetsko prvenstvo trebalo da bude", rekla je Povar.

Beta