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Svetski šampion iz Katara, reprezentacija Argentine, u generalnoj probi pred Mundijal savaladala je Island sa ubedljivih 3:0.

Uprkos kiši i lošim vremenskim uslovima, stadion u Ouburnu bio je ispunjen navijačima Argentine koji su napravili spektakularnu atmosferu.

Selektor Lionel Skaloni odlučio je da ne rizikuje sa najjačim adutom od starta, pa je Lionel Mesi meč počeo na klupi, dok je teren pripao kombinovanom sastavu.

Argentina je do prednosti stigla rano - posle velike gužve u kaznenom prostoru Islanda, lopta je došla do Valentina Barka, koji je snažnim udarcem sa distance pogodio za 1:0.

Do poluvremena je moglo da bude i ubedljivije, ali su propuštene dobre šanse sprečile veću razliku.

Prava drama krenula je u nastavku kada su u igru ušli ključni igrači, a tempo meča potpuno se promenio. Island je bio pod konstantnim pritiskom, a stativa i golman nekoliko puta su ga spašavali težeg poraza.

Onda je u 70. minutu usledio trenutak koji su svi čekali - Lionel Mesi je kročio na teren.

1/5 Vidi galeriju Prva zvezda Argentine - Lionel Mesi Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Već u prvim kontaktima sa loptom pokazao je razliku u klasi... Sjajnim pasom pronašao je Lautara Martineza, koji je iznudio jedanaesterac. Kapiten je preuzeo odgovornost i rutinski pogodio za 2:0.

Tačku je stavljena nakon sjajne akcije u kontri - De Pol je povukao napad, Mesi odigrao dupli pas i učestvovao u razbijanju odbrane, a Almada je završio akciju za konačnih 3:0.

Argentina tako u savršenom raspoloženju dočekuje start Mundijala!