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Kako prenose američki i međunarodni mediji, administracija u Vašingtonu već je pokrenula niz hitnih mera kako bi se sprečilo širenje opasnog ebola virusa tokom Svetskog prvenstva 2026. godine, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prema navodima agencije Reuters i AP, Sjedinjene Američke Države su već uvele restrikcije za putnike koji dolaze iz pogođenih regiona u Africi, uključujući obavezne zdravstvene provere i ograničenja ulaska za osobe koje su nedavno boravile u područjima gde je zabeležena epidemija.

Istovremeno, Vašington vrši pritisak na evropske zemlje da pooštre svoje mere i uvedu dodatne zabrane putovanja, kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije tokom masovnih dolazaka navijača iz celog sveta.

Američki zdravstveni zvaničnici upozoravaju da je Svetsko prvenstvo, sa milionima navijača i desetinama gradova domaćina, potencijalno rizičan događaj za širenje zaraznih bolesti, iako deo stručnjaka ističe da je realna opasnost i dalje ograničena.

Posebnu pažnju izaziva činjenica da će timovi i navijači iz celog sveta boraviti u velikim urbanim centrima poput Njujorka, Los Anđelesa i Hjustona, gde su već pojačane epidemiološke mere i pripreme bolnica za eventualne slučajeve.

U pojedinim američkim gradovima već su formirani specijalni krizni timovi, a zdravstvene ustanove pripremaju izolacione jedinice i protokole za brzo reagovanje u slučaju pojave simptoma opasnih infekcija.

FIFA blisko sarađuje sa državama domaćinima kako bi se osigurala maksimalna bezbednost učesnika i navijača.

Ipak, sama činjenica da se uoči Mundijala govori o mogućem riziku od Ebola virusa već izaziva uznemirenost i podiže tenzije širom sveta sporta i javnog zdravlja.