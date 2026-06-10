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Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi startuje u četvrtak od 21 čas duelom između Meksika i Južne Afrike, dok je veliko finale zakazano za 19. jul, kada ćemo saznati ime novog šampiona sveta.

Iako reprezentacija Srbije nije izborila plasman na Mundijal, interesovanje domaće javnosti za najveću fudbalsku smotru neće izostati. Posebnu pažnju privlačiće nastupi jakih selekcija poput Brazila, Argentine, Francuske, Španije, Portugala i Engleske, kao i zemalja iz regiona - Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gledaće se nikad veća bitka za vladara planete i možda poslednji ples Mesija i Ronalda, pa se mnogi navijači pitaju gde će moći da prate utakmice.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Prenose Svetskog prvenstva u Srbiji obezbedile su dve televizije - RTS i Arena Sport. Ipak, samo će Arena Sport emitovati svih 104 utakmice turnira, dok će RTS prenositi ograničen broj mečeva što je za mnoge iznenađenje.

Kako je najavljeno sa Javnog servisa, tokom grupne faze biće emitovano 20 utakmica od ukupno 72. To znači da čak 52 susreta prve faze takmičenja neće biti dostupna uživo na RTS-u, najverovatnije zbog termina odigravanja. Od nokaut faze RTS će, međutim, prenositi sve preostale mečeve.

Koje utakmice grupne faze prenosi RTS?

Za analizu i stručne komentare tokom prenosa biće zaduženi Aleksandar Janković, Miroslav Vjetrović, Rade Bogdanović i Milan Lane Jovanović.

Raspored utakmica koje će RTS prenositi u grupnoj fazi:

11. jun, 21.00 – Meksiko – Južna Afrika

12. jun, 21.00 – Kanada – BiH

14. jun, 00.00 – Brazil – Maroko

14. jun, 22.00 – Holandija – Japan

15. jun, 21.00 – Belgija – Egipat

16. jun, 21.00 – Francuska – Senegal

17. jun, 22.00 – Engleska – Hrvatska

18. jun, 21.00 – Švajcarska – BiH

19. jun, 21.00 – SAD – Australija

20. jun, 00.00 – Škotska – Maroko

20. jun, 19.00 – Holandija – Švedska

20. jun, 22.00 – Nemačka – Obala Slonovače

21. jun, 21.00 – Belgija – Iran

22. jun, 19.00 – Argentina – Austrija

23. jun, 22.00 – Engleska – Gana

24. jun, 21.00 – Švajcarska – Kanada

25. jun, 00.00 – Škotska – Brazil

25. jun, 22.00 – Ekvador – Nemačka

26. jun, 21.00 – Norveška – Francuska

27. jun, 23.00 – Hrvatska – Gana

Sa druge strane, Arena Sport će na kanalu Arena Sport Premium 1 prenositi kompletan program Svetskog prvenstva. Izuzetak su termini poslednjeg kola grupne faze, kada se pojedine utakmice igraju istovremeno, pa će deo prenosa biti raspoređen i na ostale kanale ove televizije.

Podsetimo, predstojeći Mundijal biće istorijski po tome što će se na njemu prvi put takmičiti čak 48 reprezentacija.

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