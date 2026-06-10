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Svetsko prvenstvo u fudbalu je najveći sportski događaj na svetu. U tom periodu ceo fokus planete seli se na fudbal, pa pojedini igrači, osim što brinu o igri i rezultatu, posvećuju pažnju i svom izgledu na terenu.

Mnogi igrači trudili su se da svojim autentičnim pojavama ostave trag i u tome su svakako uspeli. Pored golova, nezaboravnih mečeva, spektakularnih poteza, skandala, danas se sećamo i neobičnih kreacija koje su na glavama "nosili" pojedini akteri Mundijala.

Ljubitelji fudbala i danas pamte čuvenu "fudbalerku" Bugarina Trifona Ivanova, repić Roberta Bađa, ili Valderamin žubun... A najveći osmeh na licu razvuku kada se sete šokantne frizure legendarnog Brazilca Ronalda.

1/7 Vidi galeriju Frizura koja je obeležila Mundijal 2002. godine. Foto: MATTHIAS SCHRADER / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Ovaj fenomenalni fudbaler na Mundijalu u Južnoj Koreji i Japanu 2002 godine "furao" je najprepoznatljiviju i najružniju frizuru u istoriji.

Verovali ili ne, ta firzura donela mu je sreću i samopouzdanje da zablista kada je bilo najpotrebnije. Postigao je osam goloma na šampionatu, od kojih dva selekciji Nemačke u finalu i tako doneo trofej Brazilu. Bio je najbolji stralac i prva zvezda Mundijala.

Mnogo godina kasnije slavni as otkro je kako mu je neobičan imidž pomogao da ostvari cilj.

Naime, Ronaldo je obrijao glavu i ostavio malo kose iznad čela, pa je njgova urnebesna frizura postala glavna tema u čitavom svetu.

Kasnije je otrio da je samo želeo da skrene pažnju medija sa ozbiljnog problema koji ga je mučio tokom Mundijala. Brazilac je kuburio sa povredom mišića i njegova forma bila je glavna tema u javnosti.

"Izlazo sam iz povrede i bio sam spreman 50-60 odsto. Pre početka prvenstva mediji su brujal o mojoj povredi i tako mi stvarali dodatan pritisak, pa sam odlučio da promenim firizuru i tako srenem pažnju sa priča o povredi. Pitao sam saigrače kako im se čini frizura i svi su mi rekli da je užasna. Ipak, uspelo je. Kada sam na trening došao ošišan, priča o povredi je nestala i rodila se nova, ovaj put o mojoj frizuri. Nije se više spekulisalo o tome da li sam spreman za igru, što mi je znatno olakšalo posao, iako sam se dobro osramotio", otkrio je popularni Zuba.

Frizura je bila očajna, ali klinci su, naravno, počeli da kopiraju svog idola, pa se Ronaldo kasnije izvinjavao svim majkama koje su morale to to da trpe.

"Izvinjavam se svim majkama čiji su se sinovi zbog mene tako ošišali", izjavio je svojevremeno brazilski as.

Navijač Brazila i "frizura Ronaldo" Foto: DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia