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Samo dan pred početak Svetskog prvenstva u fudbalu, u Meksiko Sitiju je izbio pravi haos kada su masovni protesti blokirali prilaz legendarnom stadionu "Asteka", gde bi trebalo da bude odigran prvi meč Mundijala između Meksika i Južne Afrike.

Hiljade demonstranata izašle su na ulice i potpuno blokirale glavne saobraćajnice koje vode ka stadionu, zbog čega je pristup objektu bio gotovo nemoguć satima. Prema navodima stranih medija, u protestima učestvuju različite grupe, a u prvom planu su sindikati prosvetnih radnika koji zahtevaju povećanje plata i promene u penzionom sistemu.

Situacija je dodatno eskalirala kada su pojedine grupe pokušale da se približe samom stadionu, zbog čega je policija morala da formira blokade i pojača obezbeđenje u čitavom području.

Uoči velikog spektakla, u gradu vlada napeta atmosfera, a vlasti poručuju da je početak Mundijala bezbedan i da se utakmica neće odlagati uprkos nemirima. Ipak, slike blokiranih ulica i sukoba sa policijom već su obišle svet i bacile senku na uvod u najveći sportski događaj na planeti.

1/5 Vidi galeriju Haos u Meksiko Sitiju pred start Mundijala Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Organizatori tvrde da je sve pod kontrolom, dok demonstranti poručuju da neće odustati od protesta ni tokom trajanja turnira.

Prema pojedinim navodima i izveštajima, za dan otvaranja Mundijala planiran je i protest na kome bi trebalo da učestvuju i porodice tzv. „nestalih“ osoba u Meksiku. Reč je o grupama koje godinama optužuju vlasti ili kriminalne strukture za otmice i ubistva svojih najbližih, i koje često koriste velike javne događaje kako bi skrenule pažnju na svoj problem.