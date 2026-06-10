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Jedan od najdramatičnijih i najmisterioznijih trenutaka u istoriji Svetskih prvenstava dogodio se uoči finala 1998. godine, kada je brazilski fudbaler Ronaldo Nazario doživeo zdravstveni kolaps u svojoj hotelskoj sobi.

Tokom noći, Ronaldo je počeo da vrišti od jakih bolova, tresao se i u jednom trenutku izgubio svest, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu gde su mu urađeni detaljni neurološki pregledi.

U brazilskom taboru nastala je panika, a informacije koje su stizale u javnost bile su kontradiktorne – od sumnje na epileptični napad, preko teškog stresa i psihičkog kolapsa, pa sve do spekulacija koje su išle toliko daleko da se pominjalo i moguće trovanje.

Zvanično objašnjenje nikada nije u potpunosti razrešilo šta se tačno dogodilo te noći, zbog čega je ovaj incident ostao jedna od najvećih misterija svetskog fudbala.

Ronaldo na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, firo Sportphoto / AFP / Profimedia

Ronaldo je kasnije opisao da se probudio dezorijentisan, okružen saigračima i lekarima, dok mu u tom trenutku niko nije odmah objašnjavao šta se zapravo dogodilo.

"Sve je bilo u redu za vreme ručka. Otišao sam u sobu da se malo odmorim, a onda sam osetio nešto što nisam nikad u životu. Probudio sam se i bilo mi je užasno loše. Rekli su mi da sam buncao, vikao, otvorio sam oči i vidio sam nekoliko saigrača i doktora Toleda. Niko nije želeo da mi kaže što se dogodilo", otkrio je kasnije Ronaldo

Uprkos svemu, Brazilac je samo nekoliko dana kasnije izašao na teren u finalu protiv Francuske, ali je njegov nastup ostao u senci događaja iz hotela koji i danas izaziva brojne teorije i kontroverze.

"Svi testovi su pokazivali da mi nije ništa, da se ništa nije dogodilo. Ali Zagalo nije ni pomišljao da me stavi u tim. Pre početka utakmice rekao sam mu da moram da igram, da sam u redu. Nije imao izbora i poslušao me. Igrao sam, a sve ono što mi se događalo vjerovatno je uticalo na ekipu i zato smo odigrali kako smo odigrali", rekao je Ronaldo.

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