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Južna Koreja će na predstojećem Mundijalu igrati u grupi A, gde je očekuju dueli sa Češkom, Meksikom i Južnom Afrikom, a reprezentacija se trenutno priprema u Gvadalahari.

Ipak, umesto da fokus bude isključivo na fudbalu, Korejci su se našli u centru neprijatne afere koja je uzburkala javnost. Tokom otvorenog treninga, koji je snimala južnokorejska televizija "JTBC", mikrofoni su zabeležili komentare koji nisu bili namenjeni javnosti.

1/5 Vidi galeriju Trening reprezentacije Južne Koreje Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Dok je kapiten reprezentacije Son Hjung Min trčao sa ostatkom ekipe, u pozadini su se mogli čuti podrugljivi komentari.

"Trči kao vojni komandant samo zato što je kapiten", rekao je jedan glas, dok se ubrzo nadovezao i drugi komentar: "Kao da je u vojsci."

Situacija je postala još neprijatnija kada su usledile opaske na račun reprezentativaca koji nisu služili vojni rok zahvaljujući izuzeću koje su dobili nakon osvajanja zlatne medalje na Azijskim igrama 2018. godine.

Prema navodima medija, jedna žena je pokušala da upozori prisutne da bi kamere i mikrofoni mogli da snime razgovor, ali to nije zaustavilo komentare.

Nakon što se sporni snimak proširio društvenim mrežama i izazvao buru među navijačima, televizija JTBC uklonila je originalni video sa Jutjuba i objavila novu verziju u kojoj su problematični delovi utišani.

Iz televizijske kuće tvrde da su mikrofoni tokom treninga pokupili glasove nepoznatih osoba iz okoline, te da sporni komentari nisu primećeni pre emitovanja snimka.

Međutim, brojni navijači ne veruju u to objašnjenje i ubeđeni su da su uvrede stigle iz samog tabora reprezentacije. Za sada nije utvrđeno ko je izgovorio sporne reči, ali je afera bacila senku na pripreme Južne Koreje pred početak najvećeg fudbalskog spektakla na svetu.