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U 96 godina dugoj istoriji Svetskih prvenstava nijedan Mundijal nije prošao bez skandala, kontroverznih sudijskih odluka i afera koje su u više navrata direktno uticale na to ko će postati šampion planete.

Ipak, jedna priča i danas izaziva žestoke polemike – da li je Engleska 1966. godine zaista zasluženo stigla do svoje jedine titule svetskog prvaka?

Više od pola veka traje rasprava o čuvenom golu Džefa Harsta u finalu protiv Zapadne Nemačke, koji je i danas u centru fudbalskih kontroverzi.

Finale za anale 

Na stadionu Vembli 1966. godine sastali su se stari fudbalski rivali – Engleska i Nemačka. Rivalstvo koje je već bilo nabijeno istorijom i tenzijama tada je dostiglo vrhunac.

Regularni deo finala završen je rezultatom 2:2, pa je odluka o prvaku pala u produžecima.

U 101. minutu dogodila se situacija koja i danas deli fudbalski svet – Džef Harst je šutirao, lopta je pogodila prečku i potom pala blizu gol-linije. Da li je prešla ili nije, ostaje pitanje bez konačnog odgovora.

Švajcarski sudija Gofrid Dinst konsultovao se sa pomoćnikom Tofikom Behramovim iz SSSR-a, nakon čega je pogodak priznat.

Harst je do kraja meča postigao još jedan gol za konačnih 4:2, a Engleska je postala prvak sveta.

Nemci i danas tvrde da gol nije bio regularan, dok Englezi stoje iza odluke sudija.

Moderna tehnologija

Povodom godišnjice finala, engleski analitičari su uz pomoć moderne tehnologije pokušali da rekonstruišu spornu situaciju.

U analizi su korišćeni podaci kompanije Opta, TV snimci i savremeni modeli sportske analitike, uključujući i simulacije iz EA Sports tehnologije.

Zaključak Engleza: lopta je – makar minimalno – prešla gol-liniju, pa je pogodak ispravno priznat.

Nemci su ovu “analizu” dočekali na nož i uz dozu ironije podsetili na ukupnu istoriju Mundijala:

„Englezima je to jedina titula, dok mi imamo četiri trofeja i tri osvojena Mundijala nakon tog finala“, naveo je novinar Bilda.

"Staljingrad" - reč koja je postala mit

Pomoćni sudija Tofik Bahramov, poreklom iz Azerbejdžana, zauvek je ostao upamćen kao čovek koji je presudio u korist Engleske.

Prema jednoj od poznatih anegdota, kada su ga na samrti pitali zašto je priznao gol, navodno je kratko odgovorio: „Staljingrad!“

Taj odgovor se tumači kao aluzija na Drugi svetski rat i jednu od najkrvavijih bitaka između Sovjeta i nacističke Nemačke, u kojoj je stradalo oko dva miliona ljudi.

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