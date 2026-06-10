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Iran je uoči Svetskog prvenstva izazvao veliku pažnju i burne reakcije javnosti nakon što je reprezentacija stigla u Tihuanu u Meksiku noseći specijalne značke sa brojem "168", u znak sećanja na devojčice stradale u vazdušnom napadu u februaru 2026. godine.

Kako prenose strani mediji, iranski reprezentativci su po dolasku na pripreme izašli iz aviona sa crnim jaknama na kojima su nosili bedževe sa oznakom "168", što simbolizuje broj žrtava napada na osnovnu školu u gradu Minab, među kojima je, prema izveštajima, bilo veliki broj dece.

Ovaj potez odmah je izazvao snažne reakcije širom fudbalskog sveta, jer FIFA pravila striktno zabranjuju političke poruke na opremi i javnim nastupima reprezentacija.

Prema navodima međunarodnih agencija, Iran je nakon komplikacija sa vizama i političkih tenzija premestio bazu u Meksiko, dok će utakmice grupne faze igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući duele u Los Anđelesu i Sijetlu.

Iranski savez je ranije kritikovao američke vlasti zbog kašnjenja i ograničenja u izdavanju viza za deo stručnog štaba, dok se ceo slučaj dodatno komplikuje zbog napetih odnosa dve zemlje.

Potez sa simboličnim bedževima dodatno je podgrejao atmosferu pred početak turnira i otvorio novu debatu o politici i sportu na najvećoj svetskoj fudbalskoj sceni.

Za sada se FIFA nije zvanično oglasila o tome da li će biti pokrenut disciplinski postupak zbog ovog gesta.