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Svetsko prvenstvo 2026. godine ostaće upamćeno kao istorijsko zbog proširenog formata, ali i kao izuzetno emotivno jer predstavlja završni čin za čitavu jednu generaciju fudbalskih ikona. Dok na scenu stupaju neki novi klinci, planeta se polako oprašta od fudbalskih titana koji su obeležili 21. vek.

Za ove legende, turnir u Americi, Kanadi i Meksiku je "poslednji ples" na najvećoj sceni.

Nedodirljivi tandem: Poslednje poglavlje najvećeg rivalstva

Lionel Mesi (Argentina): Čovek koji je u Kataru dotakao fudbalski Olimp i svojoj zemlji doneo „zlatnu boginju“, na ovom Mundijalu brani tron. Ipak, biologija radi svoje i teško je zamisliti čarobnjaka iz Rozarija na narednom planetarnom šampionatu.

Kristijano Ronaldo (Portugal): Mašina koja ne stari, ali i za njega je ovo šesti i sasvim sigurno poslednji pokušaj da osvoji jedini trofej koji mu nedostaje u prebogatoj vitrini. Odlazak u penziju sa reprezentativne scene označiće i zvanični kraj najspektakularnije ere u istoriji fudbala.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Matt West/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Balkanski prkos i poslednji juriš "Zmajeva" i "Vatrenih"

Luka Modrić (Hrvatska): Doktor fudbala i osvajač Zlatne lopte prkosi godinama, ali u petoj deceniji života, ovo je definitivno njegov oproštaj od dresa "Vatrenih" na velikim takmičenjima. Sa njim odlazi i Ivan Perišić, fudbaler koji je često bio čovek odluke za Hrvatsku u prelomnim momentima.

1/8 Vidi galeriju Luka Modrić u dresu fudbalske reprezentacije Hrvatske Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Edin Džeko (Bosna i Hercegovina): Legendarni "Dijamant" je ispisao istoriju balkanskog fudbala. Njegovo prisustvo na ovom turniru je kruna jedne neverovatne reprezentativne karijere.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Marko Arnautović (Austrija): Harizmatični napadač srpskih korena godinama je bio strah i trepet za odbrane širom Evrope, a ovaj Mundijal mu je idealna prilika da stavi tačku na reprezentativnu priču.

1/14 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Austrije Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Čuvari mreže i odbrana stare škole

Manuel Nojer (Nemačka): Golman koji je redefinisao poziciju "čuvara mreže" i uveo pojam golmana-libera. Svetski šampion iz 2014. godine zatvara svoje poslednje poglavlje na golu Pancera.

1/5 Vidi galeriju Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ANNA SZILAGYI

Nikolas Otamendi (Argentina): Beskompromisni ratnik u odbrani "Gaučosa" i desna ruka Lionela Mesija, rešen je da se povuče sa stilom - sa još jednom medaljom oko vrata.

Nikolas Otamendi Foto: ALEJANDRO PAGNI / imago sportfotodienst / Profimedia

Giljermo Očoa (Meksiko) i Fernando Muslera (Urugvaj): Ikone južnoameričkog i svetskog fudbala. Pogotovo Očoa, koji na svakom Mundijalu postane heroj nacije i poprimi moći najboljeg golmana sveta sveta, završava svoju reprezentativnu odiseju pred domaćom publikom u Meksiku.

1/6 Vidi galeriju Prolsavljeni golman reprezentacije Meksika - Giljermo Očoa Foto: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia, Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Gde su nestali Alžirci?

Na ovoj listi s razlogom mesto zauzima i Rijad Marez. Virtuoz sa desnog krila i nekadašnji šampion sa Lesterom i Mančester sitijem, sa reprezentacijom Alžira stavlja tačku na reprezentativnu karijeru na najvišem nivou.

Foto: EPA/Peter Powell

Nema sumnje, nakon što sudija svira kraj finalne utakmice ovog leta, svetski fudbal više nikada neće biti isti. Uživajmo u magiji ovih majstora dok još imamo priliku!

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