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Američke vlasti izazvale su veliki skandal pred start Svetskog prvenstva, pošto su zabranile ulazak u zemlju FIFA sudiji Omaru Abdulkadiru Artanu, jednom od elitnih arbitara koji je bio određen za predstojeći Mundijal.

Kako prenose strani mediji, Artan je po dolasku u Sjedinjene Američke Države zadržan na aerodromu u Majamiju, gde je podvrgnut dodatnim proverama koje su trajale satima, nakon čega mu je saopšteno da je “nedopustiv za ulazak” i da mora biti vraćen nazad.

Prema navodima američkih službi, razlog su bile "bezbednosne i administrativne provere", a u izveštajima se navode i sumnje u moguće veze sa osobama povezanim sa ekstremističkim grupama - tvrdnje koje sudija kategorički odbacuje.

Artan je, uprkos posedovanju FIFA akreditacije i uredne dokumentacije, deportovan nazad preko Istanbula, čime je praktično ostao bez nastupa na Mundijalu, gde je trebalo da uđe u istoriju kao prvi sudija iz Somalije na Svetskom prvenstvu.

U njegovoj domovini usledio je spektakularan doček - na aerodromu u Mogadišu sačekali su ga navijači, predstavnici sportskih institucija i brojni građani koji su ga dočekali kao nacionalnog heroja. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se emotivan doček, aplauzi i poruke podrške.

Somalijski sportski zvaničnici poručili su da je Artan "ponos nacije" i simbol uspeha uprkos teškim uslovima, dok su navijači izrazili ogorčenje zbog odluke američkih vlasti.

1/5 Vidi galeriju Poznatom sudiji Amerikanci zabranili ulazak u zemlju, u Somaliji dočekan kao heroj. Foto: Abuukar Mohamed Muhidin / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

FIFA se za sada nije detaljno oglašavala o slučaju, navodeći samo da su “imigracione odluke u nadležnosti domaćina turnira”, što je dodatno podgrejalo kontroverzu.

Ovaj slučaj samo je još jedan u nizu incidenata koji su bacili senku na pripreme za najveći fudbalski događaj na planeti.