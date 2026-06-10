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Meksički napadač Raul Himenez (35) zvanično se vratio u Vulverhempton, klub u kojem je doživeo najsvetlije trenutke evropske karijere. Iskusni špic potpisao je dvogodišnji ugovor sa "Vukovima", uz opciju produženja saradnje na još jednu sezonu.

Himenez stiže iz Fulama, gde je proveo protekle tri sezone. Ipak, na Ostrvu je ostao upamćen upravo po sjajnim igrama u dresu Vulvsa, za koje je sa velikim uspehom nastupao od 2018. do 2023. godine.

Ovim potpisom Meksikanac je potvrdio da će naredne sezone igrati u Čempionšipu, s obzirom na to da je Vulverhempton ispao iz Premijer lige. Nema sumnje da će upravo on biti jedna od glavnih uzdanica ekipe u nameri da se ekspresno vrati u elitni rang engleskog fudbala.

1/4 Vidi galeriju Raul Himenez Foto: Jorge Reyes / imago sportfotodienst / Profimedia, Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Fokus na Mundijal sa rešenim klupskim statusom

Za Himeneza je od izuzetne važnosti što je pitanje novog kluba rešio pre početka Svetskog prvenstva, pošto ga već sutra očekuje otvaranje Mundijala, gde će sa reprezentacijom Meksika odmeriti snage protiv Južne Afrike.

Zadovoljstvo zbog ovog posla nije krio ni menadžer Vulvsa, Rob Edvards:

„Oduševljeni smo što se Raul vratio i znam da će svi u klubu biti uzbuđeni zbog toga. On donosi ogromno iskustvo, odlično poznaje Vulverhempton, ovaj kraj, klub i samu njegovu srž. Zna šta znači nositi ovaj dres i biće mi daleko lakše da postavim zahteve pred ekipu kada je on tu sa nama.“

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