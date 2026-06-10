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Trka za najboljeg strelca Svetskog prvenstva tradicionalno je jedno od najpopularnijih tržišta među ljubiteljima klađenja. Istorija Mundijala pokazala je da se upravo ovde najčešće dešavaju iznenađenja, pa nije retkost da se među favoritima nađu i igrači od kojih se na prvi pogled ne očekuje mnogo.

Prilikom procene kandidata za Zlatnu kopačku potrebno je uzeti u obzir nekoliko važnih faktora. Pre svega, broj utakmica koje bi reprezentacija mogla da odigra na turniru. Logično, napadači ekipa koje se očekuju u završnici imaju veću šansu da sakupe golove tokom sedam ili osam mečeva.

Posebno zanimljiva može da bude i utakmica za treće mesto. Iako joj mnogi ne pridaju veliki značaj, upravo je taj susret kroz istoriju znao da odluči pobednika u trci za najboljeg strelca, jer često donosi otvoren fudbal i veći broj pogodaka.

Koliko golova je potrebno za Zlatnu kopačku?

Na prethodnim prvenstvima granica se uglavnom kretala oko šest pogodaka. Hari Kejn je u Rusiji 2018. osvojio priznanje sa šest golova, dok je Kilijan Mbape u Kataru četiri godine kasnije stigao do osam.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape Foto: YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA, ADAM RICHINS/EPA

Ovog puta očekuje se nešto veći broj pogodaka, pre svega zbog proširenog formata takmičenja i većeg broja reprezentacija koje kvalitetom zaostaju za favoritima.

Mbape i Kejn predvode listu favorita

Kladionice kao glavnog kandidata vide upravo Mbapea. Francuska ima grupu u kojoj će igrati protiv Iraka, Senegala i Norveške, pa napadač Real Madrida već u prvoj fazi ima priliku da napuni mreže rivala.

Odmah iza njega nalazi se Hari Kejn. Kapiten Engleske ima potencijalno povoljan raspored, ali postoji i mogućnost da bude pošteđen u poslednjem kolu grupne faze ukoliko Englezi ranije obezbede plasman dalje.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sličan scenario mogao bi da zadesi i Mbapea, što dodatno komplikuje prognoze.

Mesi, Jamal i Ojarzabal iz prikrajka

Iako više nije u zenitu karijere, Lionel Mesi nikako ne sme da se otpiše. Argentina ima povoljnu grupu, a legendarni fudbaler je na pet Mundijala postigao ukupno 13 golova u 26 nastupa. Samo u Kataru sedam puta je tresao mreže rivala.

1/5 Vidi galeriju Prva zvezda Argentine - Lionel Mesi Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Kod Španaca pažnju privlači Lamin Jamal, mada ostaje pitanje koliko će minuta dobiti na početku turnira zbog problema sa povredom. Mnogo sigurnija opcija deluje Mikel Ojarzabal, koji bi trebalo da bude centralna figura napada "Crvene furije".

Može li Haland da ponovi Salenkov podvig?

Kada se govori o mogućim iznenađenjima, nemoguće je ne setiti se Olega Salenka. Rus je na Mundijalu 1994. postigao šest golova, čak pet protiv Kameruna, iako njegova reprezentacija nije prošla grupnu fazu.

Tako je završio kao najbolji strelac prvenstva zajedno sa Hristom Stoičkovim, čija je Bugarska stigla do polufinala.

Zbog toga se mnogi pitaju da li bi nešto slično mogao da uradi Erling Haland.

1/16 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: Tiziano Ballabio / Alamy / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Ukoliko Norveška bude efikasna u grupnoj fazi, golgeter Mančester sitija mogao bi veoma brzo da se umeša u borbu za Zlatnu kopačku, čak i bez plasmana među četiri najbolje selekcije.

Ko još vreba iz senke?

Na spisku kandidata nalaze se i Kristijano Ronaldo, Osman Dembele, Lautaro Martinez, Vinisijus Žunior i Florijan Virc. Interesantno je da se Mohamed Salah ne nalazi među glavnim favoritima, a kvota na Egipćanina kreće se oko 50.

Upravo u toj kategoriji visokih kvota kriju se potencijalni dobitni tiketi. Jedan od zanimljivijih izbora je Memfis Depaj, koji ostaje glavna napadačka opcija Holandije. Iako već godinama nije u centru pažnje evropske fudbalske javnosti, iskusni golgeter mogao bi da profitira od ofanzivnog stila igre Holanđana.

Holanđani će u grupi igrati protiv Japana, Švedske i Tunisa, ekipa koje tradicionalno neguju disciplinovan i defanzivan fudbal, pa bi upravo Depajeva realizacija mogla da bude ključna za njihov uspeh.

Jedno je sigurno - kao i na svakom Mundijalu, trka za Zlatnu kopačku mogla bi da donese mnogo više iznenađenja nego što kvote trenutno sugerišu.

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