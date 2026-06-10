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Ipak, jedan od najneobičnijih trenutaka turnira nije imao nikakve veze sa fudbalom – glavni akter bio je pas lutalica koji je usred meča utrčao na teren.

Tokom utakmice između Brazila i Engleske, razigrani četvoronožni gost iznenada se pojavio na travnjaku i prekinuo tok susreta. Dok su igrači, sudije i redari bezuspešno pokušavali da ga uhvate, pas je vešto izbegavao sve pokušaje, što je izazvalo salve smeha među navijačima na stadionu.

Najuporniji među fudbalerima bio je engleski reprezentativac Džimi Grivs, koji je na kraju uspeo da priđe životinji i uhvati je. Međutim, čim ga je podigao u naručje, pas ga je „nagradio“ tako što mu je isprljao dres, što je dodatno nasmejalo publiku i pretvorilo incident u jedan od najzabavnijih trenutaka u istoriji Mundijala.

Priča je dobila i svoj srećan nastavak. Grivs se toliko vezao za psa da ga je nakon utakmice udomio i poveo sa sobom u Englesku. Pas, koji je tog dana ukrao šou najvećim fudbalskim zvezdama sveta, postao je svojevrsna legenda prvenstva.

I više od šest decenija kasnije, ovaj događaj se i dalje prepričava kao jedan od najsimpatičnijih i najneobičnijih trenutaka u istoriji Svetskih prvenstava.

Dok su navijači slavili golove i pobede, jedan bezimeni pas uspeo je da na nekoliko minuta postane glavna zvezda najveće fudbalske smotre na planeti.

Foto: Sivaram Venkitasubramanian/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia