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Nekadašnji menadžer Arsenala rekao je da Francuska trenutno poseduje ogroman kvalitet u ofanzivnom delu tima, ali je upozorio da preveliki broj napadački orijentisanih igrača može predstavljati i određeni problem.

Detalji sa meča Hrvatska - Francuska Foto: Li Xuejun / Xinhua News / Profimedia

"Francuska ima toliko talenta. Didije Dešan ima iskustvo i pronaći će pravi balans", rekao je Venger.

Francuska trenutno raspolaže jednom od najjačih napadačkih linija na svetu, a za mesto u timu konkurišu Kilijan Mbape, Dezir Due, Usman Dembele i Majkl Olise.

Venger smatra da postoji opasnost da ekipa postane previše ofanzivno orijentisana, ali naglašava da moderni fudbal zahteva i od napadača da učestvuju u defanzivnim zadacima.

"Imamo mnogo ofanzivnih igrača i postoji opasnost da izgubimo ravnotežu u igri. Međutim, današnji moderni fudbaleri, čak i oni napadački, znaju kako da odrade i svoj deo defanzivnog posla", objasnio je Venger.

Iskusni stručnjak otišao je i korak dalje sa prognozom za predstojeći Mundijal.

"Francuska će osvojiti Svetsko prvenstvo", poručio je Venger.

"Trikolori" takmičenje otvaraju utakmicom protiv Senegala 16. juna.

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FK Vojvodina počela pripreme Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić