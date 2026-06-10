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Ipak, malo ko se seća da je hrvatska reprezentacija tokom kvalifikacija bila veoma blizu toga da uopšte ne izbori plasman na Mundijal.

Hrvatska je kvalifikacije igrala u grupi sa Danskom, Grčkom, Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom. Iako je tim predvođen Davorom Šukerom, Zvonimirom Bobanom i Robertom Prosinečkim važio za jednog od najtalentovanijih u Evropi, rezultati nisu bili dovoljno dobri da se bez problema obezbedi prvo mesto u grupi.

Problemi su počeli zbog nekoliko neočekivanih kikseva. Hrvatska je odigrala bez golova protiv Slovenije u Ljubljani, a zatim je remizirala i sa Grčkom u Atini. Takvi rezultati omogućili su Danskoj da ostane u trci za prvo mesto. Odluka je pala u poslednjem kolu, kada je Danska usred Zagreba savladala Hrvatsku rezultatom 3:1 i preuzela vrh tabele.

Tim porazom Hrvatska je ostala bez direktnog plasmana na Svetsko prvenstvo i morala je u baraž. Tamo ju je čekala veoma nezgodna Ukrajina, predvođena budućom zvezdom evropskog fudbala Andrejem Ševčenkom. Prvi meč u Kijevu završen je rezultatom 0:0, pa je odluka pala u Zagrebu. Hrvatska je u revanšu slavila sa 2:0 golovima Aljoše Asanovića i Slavena Bilića i tako izborila plasman na Mundijal.

Tek tada je počela prava bajka. U Francuskoj je Hrvatska oduševila svet, stigla do polufinala, a zatim pobedom nad Holandijom osvojila bronzanu medalju. Tako je reprezentacija koja je tokom kvalifikacija bila na korak od velikog neuspeha postala jedna od najvećih senzacija u istoriji svetskih prvenstava.

Da je Danska nije pobedila u Zagrebu, Hrvatska bi direktno otišla na Mundijal. Da je izgubila baraž protiv Ukrajine, istorijska generacija predvođena Šukerom verovatno nikada ne bi dobila priliku da pokaže svoj puni potencijal na najvećoj fudbalskoj sceni.