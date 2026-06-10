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Prvi Mundijal po završetku Drugog svetskog rata održan je Brazilu 1950 godine.

Cirkus

Kvalifikacije su bile katastrofalno sprovedene, neke selekcije koje bi se plasirale u sledeći krug su odustajale, na kraju su mesta na završnom turniru nuđena onima koji su ranije bili eliminisani.

Reprezentacija Indije nije se pojavila na prvenstvu jer je njihov zahtev da igraju bosi – odbijen.

Počeo je novi ciklus borbi za titulu najboljeg.

Trinaest ekipa nastupilo je na šampionatu u Brazilu, igralo se po novom sistemu, a Urugvaj je osvojio drugu titulu pobedivši Brazil u "finalu koje nije finale".

Prvi dolazak Engleza na šampionat završen je porazom od Amerikanaca.

Na kongresu FIFA u Lksemburgu 1946. godine ostrvske asocijacije vratile su se u Međunarodnu federaciju gde ih nije bilo od 1929. godine.

Škoti nisu došli jer su izgubili od Engleza u borbi za titulu prvaka Britanije, pa zbog toga nisu želeli da putuju u Brazil.

Švedski amateri pobedili su dotadašnje prvake sveta, Italijane.

Reprezentacija Jugoslavije eliminisala je u kvalifikacijama Izrael i, posle majstorice, Francusku, da bi nastupila u grupi sa domaćinom i najvećim favoritom, selekcijom Brazila.

Naš tim pobedio je ubedljivo Švajcarsku i Meksiko, ali ne i Brazil, pa je ostao bez završnice.

Englezi su na prvom svetskom prvenstvu na kom su učestvovali pobedili Čile, izgubili do Španije i od potcenjivanog tima Sjedinjenih Država i vratili se kući.

Razočarali su i Italijani.

Tuga na Marakani

Dvostruki uzastopni prvaci sveta imali su za protivnike u grupi Švedsku i Paragvaj, uspeli su da izgube od Šveđana i ne plasiraju se u završni deo takmičenja.

Nije se igralo po kup-sistemu, četiri pobednika grupa formirala su ligu, prva dva nastupa reprezentacije Brazila nagovestila su sigurnu pobedu domaćeg tima.

Ademir je protiv Šveđana i Španaca postigao ukupno šest golova, a rezultati (6:1 i 7:1) bili su realan odnos onoga što se dešavalo na terenu.

Urugvajci su bili manje ubedljivi, pobedili su Šveđane iako su gubili posle 45 minuta, a sa Špancima su igrali nerešeno.

U poslednjem kolu Brazilcima je bio potreban bod u duelu sa prvim prvakom sveta.

Na novozgrađenoj "Marakani" najvećem stadionu na svetu, upravo za potrebe Mundijala, okupilo se čak 174.000 ljudi.

Brazil je vodio 1:0, čak i nerešen rezultat im je donosio trofej, praktično je jedna ruka već bila na Zlatnoj boginji... i onda šok. Najbolji igrač Urusa Skijafino pogađa u 66. minutu za izjednačenje, a onda Điđa pogađa za preokret i drugu titulu prvaka sveta u istoriji ove reprezentacije.

Muk na stadionu i potpuna konfuzija organizatora rezultirali su činjenicom da kapitenu pobedničke ekipe nije uručen trofej dok ga Žil Rime sam nije pronašao u gomili ljudi koji su se našli na terenu.

Legenda kaže da su desetine Brazilaca okončale tugu zbog poraza i poraza u "već dobijenom finalu" samoubistvima.

Nesrećni golman Brazila Barbosa, krivac za jedan od golova Urugvajaca živeo je u bedi, radio kao čuvar na stadionu "Marakana", a pričao je da su ga se ljudi klonili ubeđeni da susret sa njim donosi nesreću.

Selektor Brazila Košta emigrirao je u Portugaliju.

Drugu titulu u drugom učešću na prvenstvu sveta za Urugvaj osvojili su: Maspoli, M. Gonsales, Tehera, Gambeta, Varela, Andrade, Điga, Peres, Migues, Skijafino, Moran. Trenirao ih je Huan Lopes.

Utakmica je kasnije nazvana "Sumrak bogova" verovatno je jedan od najčuvenijih mečeva ikada odigranih

Brazil je vodio 1:0, čak i nerešen rezultat im je donosio trofej, praktično je jedna ruka već bila na Zlatnoj boginji... i onda šok. Najbolji igrač Urusa Skijafino pogađa u 66. minutu za izjednačenje, a onda Điđa pogađa za preokret i drugu titulu prvaka sveta u istoriji ove reprezentacije.

"Prvi put u životu sam čuo tišinu", rekao je nekoliko godina kasnije legendarni Skijafino.