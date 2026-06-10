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Veštačka inteligencija je prognozirala da će u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu igrati Nemačka i Argentina i da će Argentinci na kraju slaviti rezultatom 2:1, pokazalo je istraživanje novinara Juronjuza.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Juronjuz na nemačkoj jeziku danas piše da su novinari dobro upoznati sa rasporedom utakmica, Fifinim metodom žrebanja, pravilima o relegaciji trećeplasiranih selekcija u grupnoj fazi i sa svih 495 mogućih kombinacija u nokaut rundi.

Svi ti podaci, kao i procene snaga reprezentacija i detaljne simulacije svih utakmica, uneseni su u veštačku inteligenciju Klod, kompanije Antropik. Novinari su otišli i korak dalje i uneli dovoljno podataka da AI može da navede pet najuspešnijih timova.

Odgovor je glasio da će u finalu igrati Nemačka i ArgentIna i da će Argentinci pobedom 2:1 uzeti titulu.

Kao najbolje timove, AI je po sledećem redosledu nabrojala Argentinu, Francusku, Španiju, Brazil i Portugal. ; ; A na osnovu 500 različitih simulacija, AI je timovima sa španskog govornog područja dala sledeće šanse - Argentina: 18,6 odsto da osvoji titulu, 31 odsto da igra u finalu.

Španija ima 11,8 odsto šanse da postane prvak, a 19,8 odsto izgleda da igra u finalu, a kod Urugvaja je šansa da postane šampion 2,0 odsto, prema 4,0 odsto za ulazak u finale.

Šanse Meksika i Kolumbije da osvoje prvenstvo AI je procenila na 1,6, odnosno 1,0 odsto, a šanse da igraju u odlučujućoj utakmici na 3,4, odnosno 4,2 odsto.

Ekvadoru, Paragvaju i Panami, AI nije dala nikakve šanse da postanu prvaci sveta.