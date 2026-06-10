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"Ako mi radimo nešto pogrešno, onda svi u Severnoj Americi rade nešto pogrešno", rekao je Infantino uoči početka Svetskog prvenstva, koje će biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Fifa je za turnir sa 48 reprezentacija i 104 utakmice odredila početne cene ulaznica od 140 dolara, dok su najskuplja mesta za finale u Nju Džersiju prvobitno koštala do 8.680 dolara. Kasnije su pojedine ulaznice za završni meč poskupele na 10.990, a zatim i na 32.970 dolara.

Nakon kritika javnosti, Fifa je nacionalnim savezima stavila na raspolaganje ograničen kontingent ulaznica po ceni od 60 dolara za najvernije navijače.

Infantino je naveo da prosečna cena ulaznice za Svetsko prvenstvo iznosi manje od 500 dolara i ocenio da su cene uporedive sa onima koje važe za završnice najvećih profesionalnih liga u Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsednik Fifa rekao je i da organizacija nije zabrinuta zbog istraga koje su pokrenuli državni tužioci u Kaliforniji, Nju Džersiju, Njujorku i Teksasu.

"Veoma smo mirni po tom pitanju. Pre nego što smo počeli prodaju između 6,5 i sedam miliona ulaznica, proverili smo sve sa najboljim pravnicima. Pozdravljamo svaku istragu", izjavio je Infantino.

On je dodao da Fifa nema kontrolu nad sekundarnim tržištem preprodaje ulaznica, gde su cene za pojedine utakmice dostigle rekordne iznose.

Infantino se osvrnuo i na slučaj somalijskog sudije Omara Artana, kojem nije odobren ulazak u SAD, istakavši da Fifa nema ovlašćenja da utiče na odluke američkih vlasti.

"Nismo mi vladari sveta", poručio je prvi čovek Fifa.

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