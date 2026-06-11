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Utakmicom Meksiko - Južna Afrika počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia

Meč se igra na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju sa početkom u 21 čas po srednjeevropskom vremenu.

Ovo je utakmica grupe A u kojoj se još nalaze Češka i Južna Koreja.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča i sva dešavanja pre i posle utakmice na našem sajtu.

Podsetimo ovo je prvi Mundijal koje će organizovati tri zemlje i učestvovati 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa.

Po dve najbolje iz svake grupe i osam najboljih trećeplasiranih plasiraće se u šesnaestinu finala.

Meksiko je u generalnoj probi pred Mundijal deklasirao reprezentaciju Srbije rezultatom sa 5:1.

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