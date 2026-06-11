23. Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se u SAD, Meksiku i Kanadi i prvi put će učestvovati 48 reprezentacija.
MUNDIJAL 2026
CELA PLANETA SE TRESE - POČINJE SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU: Evo gde možete pratiti prenos meča Meksiko - Južna Afrika
Slušaj vest
Utakmicom Meksiko - Južna Afrika počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.
Meksiko - Srbija 5:1 Foto: Mario Vazquez / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Meč se igra na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju sa početkom u 21 čas po srednjeevropskom vremenu.
Ovo je utakmica grupe A u kojoj se još nalaze Češka i Južna Koreja.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča i sva dešavanja pre i posle utakmice na našem sajtu.
Podsetimo ovo je prvi Mundijal koje će organizovati tri zemlje i učestvovati 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa.
Po dve najbolje iz svake grupe i osam najboljih trećeplasiranih plasiraće se u šesnaestinu finala.
Meksiko je u generalnoj probi pred Mundijal deklasirao reprezentaciju Srbije rezultatom sa 5:1.
Reaguj
Komentariši