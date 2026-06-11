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Pred sam start Svetskog prvenstva, predsednik FIFA Đani Infantino našao se na udaru zbog ogromnih cena ulaznica, ali je poručio da ne namerava da se izvinjava navijačima.

Prvi čovek svetskog fudbala stao je u odbranu politike FIFA, uprkos brojnim kritikama zbog astronomskih iznosa koje ljubitelji fudbala moraju da izdvoje za pojedine utakmice Mundijala. Posebnu pažnju izazvale su cene karata za finale, koje su dostizale i desetine hiljada dolara.

Infantino tvrdi da je takva politika neophodna kako bi se sprečile preprodaje i enormna zarada preprodavaca.

"Da smo prodavali jeftinije ulaznice, završile bi na sekundarnom tržištu po mnogo višim cenama. Novac tada ne bi išao fudbalu", poručio je Infantino na konferenciji u Meksiko Sitiju.

Prvi čovek FIFA morao je da odgovara i na pitanja o slučaju somalijskog sudije Omara Abdulkadira Artana, kojem američke vlasti nisu dozvolile ulazak u zemlju. Infantino je naglasio da FIFA nema moć da utiče na odluke bezbednosnih službi.

Poznatom sudiji Amerikanci zabranili ulazak u zemlju, u Somaliji dočekan kao heroj. Foto: Abuukar Mohamed Muhidin / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nismo mi vladari sveta. Pokušavamo da rešimo probleme, ali ne možemo da upravljamo državama, policijom i njihovim odlukama - rekao je predsednik FIFA.

Veliku pažnju izazvala je i situacija sa reprezentacijom Irana. Zbog zategnutih odnosa između Teherana i Vašingtona, Iranci su bili prinuđeni da pripreme za Mundijal obavljaju u Meksiku, a u SAD će putovati neposredno pred utakmice.

Infantino je otkrio da FIFA iza kulisa radi na tome da iranski tim bez problema učestvuje na turniru i da političke tenzije ne utiču na takmičenje.

Za kraj, Švajcarac je potvrdio da planira da ostane na čelu svetskog fudbala i nakon isteka aktuelnog mandata. Ukoliko dobije podršku, Infantino bi mogao da vodi FIFA sve do 2031. godine.

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