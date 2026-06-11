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Fudbalska groznica polako dostiže tačku ključanja, a sa njom su stigle i najnovije prognoze svetskih kladionica za osvajača predstojećeg Svetskog prvenstva. Granice su postavljene, kvote su jasne, a lista potencijalnih šampiona donosi nekoliko iznenađenja.

Pogledajte kako izgleda trenutni presek i ko ima najveće šanse da podigne najvredniji trofej u svetu fudbala.

Glavni favoriti: Evropa na krovu sveta?

Prema procenama bukmejkera, evropske selekcije drže sam vrh liste favorita.

Španija (6.00): Furija ulazi u ovaj šampionat kao prvi favorit. Sa kvotom 6.00, kladionice im daju najveće šanse da ponove uspeh i domognu se "zlatne boginje".

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal - pripreme za Mundijal Foto: Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Francuska (6.50): Odmah iza njih nalaze se Trikolori. Kilijan Mbape i družina su tik uz Špance, a kvota 6.50 garantuje da će Francuzi ponovo biti kaznena ekspedicija.

Engleska (8.00): Engleska javnost uvek veruje da se "fudbal vraća kući", a bukmejkeri ih sa kvotom 8.00 svrstavaju u najuži krug kandidata za titulu.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugal (9.00): Sa neverovatno dubokim sastavom i miksom iskusnih zvezda i nadolazećih talenata, Portugalci zatvaraju krug timova sa jednocifrenom kvotom.

1/5 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

Južnoamerički giganti tik iza vrha

Zanimljivo je da su dve najjače južnoameričke sile blago skliznule na listi favorita u odnosu na ranije turnire.

Brazil (10.00): Selesao uvek ima imperativ pobede, ali ovog puta kreću sa pete pozicije i kvotom 10.00.

Argentina (12.00): Aktuelni šampioni sveta, predvođeni Lionelom Mesijem, nalaze se na kvoti 12.00. Mogu li Argentinci još jednom da prkose prognozama i odbrane tron?

1/5 Vidi galeriju Prva zvezda Argentine - Lionel Mesi Foto: Todd Kirkland / Getty images / Profimedia

Iz ove grupe vredi izdvojiti i Nemačku (19.00) i Holandiju (24.00), koji vrebaju odmah iza vodeće šestorke i spremni su da pomrse konce liderima.

Ko može da iznenadi? Potencijalne "nagazne mine"

Ako tražite timove koji mogu da naprave senzaciju i donesu ogroman profit, pažnju treba obratiti na sledeće selekcije:

Norveška (29.00): Predvođeni Erlingom Halandom, Norvežani su postavljeni visoko sa kvotom 29.00, što pokazuje da kladionice ozbiljno respektuju njihov napadački potencijal.

Belgija (41.00) i Kolumbija (51.00): Timovi sa ozbiljnim individualnim kvalitetom koji u jednom meču mogu da sruše bilo koga.

Maroko (56.00) i Japan (71.00): Marokanci su na prošlom prvenstvu dokazali da mogu do same završnice, a kvota 56.00 deluje primamljivo za sve ljubitelje iznenađenja.

Domaćini i večiti autsajderi

Domaćini prvenstva nemaju preveliko poverenje bukmejkera kada je u pitanju sama titula. Meksiko i SAD se nalaze na identičnoj kvoti 86.00 (zajedno sa Urugvajem), dok je Kanada na dalekih 171.00.

Na samom dnu liste nalaze se selekcije poput DR Konga, Irana i Tunisa sa astronomskom kvotom 1001.00.

Pregled kvota za TOP 15 selekcija:



Španija 6.00

Francuska 6.50

Engleska 8.00

Portugal 9.00

Brazil 10.00

Argentina 12.00

Nemačka 19.00

Holandija 24.00

Norveška 29.00

Belgija 41.00

Kolumbija 51.00

Maroko 56.00

Japan 71.00

Meksiko / Urugvaj / SAD 86.00

Hrvatska / Švajcarska 101.00



Šta vi mislite, ko podiže pehar 2026. godine? Da li verujete bukmejkerima ili nas čeka istorijska senzacija? Pišite nam u komentarima!

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