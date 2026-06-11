KO OSVAJA SVETSKO PRVENSTVO?! Čeka nas NIKAD UZBUDLJIVIJI Mundijal: Evropske selekcije u prvom planu - stručnjaci ne veruju u Mesijevu odbranu trofeja!
Fudbalska groznica polako dostiže tačku ključanja, a sa njom su stigle i najnovije prognoze svetskih kladionica za osvajača predstojećeg Svetskog prvenstva. Granice su postavljene, kvote su jasne, a lista potencijalnih šampiona donosi nekoliko iznenađenja.
Pogledajte kako izgleda trenutni presek i ko ima najveće šanse da podigne najvredniji trofej u svetu fudbala.
Glavni favoriti: Evropa na krovu sveta?
Prema procenama bukmejkera, evropske selekcije drže sam vrh liste favorita.
Španija (6.00): Furija ulazi u ovaj šampionat kao prvi favorit. Sa kvotom 6.00, kladionice im daju najveće šanse da ponove uspeh i domognu se "zlatne boginje".
Francuska (6.50): Odmah iza njih nalaze se Trikolori. Kilijan Mbape i družina su tik uz Špance, a kvota 6.50 garantuje da će Francuzi ponovo biti kaznena ekspedicija.
Engleska (8.00): Engleska javnost uvek veruje da se "fudbal vraća kući", a bukmejkeri ih sa kvotom 8.00 svrstavaju u najuži krug kandidata za titulu.
Portugal (9.00): Sa neverovatno dubokim sastavom i miksom iskusnih zvezda i nadolazećih talenata, Portugalci zatvaraju krug timova sa jednocifrenom kvotom.
Južnoamerički giganti tik iza vrha
Zanimljivo je da su dve najjače južnoameričke sile blago skliznule na listi favorita u odnosu na ranije turnire.
Brazil (10.00): Selesao uvek ima imperativ pobede, ali ovog puta kreću sa pete pozicije i kvotom 10.00.
Argentina (12.00): Aktuelni šampioni sveta, predvođeni Lionelom Mesijem, nalaze se na kvoti 12.00. Mogu li Argentinci još jednom da prkose prognozama i odbrane tron?
Iz ove grupe vredi izdvojiti i Nemačku (19.00) i Holandiju (24.00), koji vrebaju odmah iza vodeće šestorke i spremni su da pomrse konce liderima.
Ko može da iznenadi? Potencijalne "nagazne mine"
Ako tražite timove koji mogu da naprave senzaciju i donesu ogroman profit, pažnju treba obratiti na sledeće selekcije:
Norveška (29.00): Predvođeni Erlingom Halandom, Norvežani su postavljeni visoko sa kvotom 29.00, što pokazuje da kladionice ozbiljno respektuju njihov napadački potencijal.
Belgija (41.00) i Kolumbija (51.00): Timovi sa ozbiljnim individualnim kvalitetom koji u jednom meču mogu da sruše bilo koga.
Maroko (56.00) i Japan (71.00): Marokanci su na prošlom prvenstvu dokazali da mogu do same završnice, a kvota 56.00 deluje primamljivo za sve ljubitelje iznenađenja.
Domaćini i večiti autsajderi
Domaćini prvenstva nemaju preveliko poverenje bukmejkera kada je u pitanju sama titula. Meksiko i SAD se nalaze na identičnoj kvoti 86.00 (zajedno sa Urugvajem), dok je Kanada na dalekih 171.00.
Na samom dnu liste nalaze se selekcije poput DR Konga, Irana i Tunisa sa astronomskom kvotom 1001.00.
Pregled kvota za TOP 15 selekcija:
Španija 6.00
Francuska 6.50
Engleska 8.00
Portugal 9.00
Brazil 10.00
Argentina 12.00
Nemačka 19.00
Holandija 24.00
Norveška 29.00
Belgija 41.00
Kolumbija 51.00
Maroko 56.00
Japan 71.00
Meksiko / Urugvaj / SAD 86.00
Hrvatska / Švajcarska 101.00
Šta vi mislite, ko podiže pehar 2026. godine? Da li verujete bukmejkerima ili nas čeka istorijska senzacija? Pišite nam u komentarima!
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