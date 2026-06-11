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Kristijano Ronaldo našao se na udaru kritika pred sam start Svetskog prvenstva - promašaji protiv Nigerije izazvali su talas komentara i ozbiljnu zabrinutost u Portugalu.

U proveri protiv Nigerije, Portugal je slavio 2:1, ali je senku na pobedu bacio upravo Ronaldo, koji je imao nekoliko velikih prilika, ali ih je propustio na način koji je izazvao lavinu komentara.

Kristijano Ronaldo u dresu Portugala. Foto: Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sandro Alemao / Zuma Press / Profimedia

Legendarni napadač, koji u 42. godini i dalje juri svetsku titulu sa Portugalom, delovao je kao da mu nedostaje završni udarac koji ga je godinama činio jednim od najubojitijih igrača na planeti.

Već u uvodnim minutima imao je zicer nakon odličnog dodavanja, ali lopta nije završila u mreži. Usledilo je još nekoliko situacija u kojima je Ronaldo bio u idealnoj poziciji, ali je realizacija izostala – što je nešto na šta navijači Portugala nisu navikli.

Kako je meč odmicao, utisak je bio sve jači da Ronaldo nije na svom prepoznatljivom nivou, a promašaji su se nizali sve do njegovog izlaska iz igre sredinom drugog poluvremena.

Iako je Portugal upisao pobedu golovima svojih mlađih snaga, ostaje pitanje koje sada sve više odzvanja: Da li je Ronaldo u pravoj formi za ono što ga čeka na Svetskom prvenstvu?

Jedno je sigurno - ovakvi promašaji dižu alarm u portugalskoj reprezentaciji baš u trenutku kada se očekuje da njihov lider bude na maksimumu.

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