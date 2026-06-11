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Iskusni defanzivac Miloš Degenek (32) upisaće svoj treći nastup na Svetskom prvenstvu. Nakon što se našao na zvaničnom spisku reprezentacije Australije, pred njim je još jedan ogroman korak u karijeri. Međutim, uprkos pripremama za planetarnu smotru i igranju pod zastavom Australije, on ne dopušta da se zaborave njegovi koreni i činjenica da je rođen u okolini Knina - odakle je 1995. godine, kao dete u izbegličkoj koloni, sa porodicom krenuo put Srbije.

"Za mene su ovi momenti kao tetovaže, ostaju zauvek"

Vidno emotivan i sa knedlom u grlu, Degenek je počeo priču o svom trnovitom putu i celom svetu je ispričao šta mu se desilo u detinjstvu:

"Moj život, kao i život cele moje porodice, bio je izuzetno težak. Imali smo baš surovo odrastanje. Upravo zbog toga ja ove momente posmatram iz sasvim drugačijeg ugla nego ostali saigrači i znam koliku težinu imaju. Za mene su ovi trenuci posebni, poput tetovaža koje nosiš sa sobom zauvek."

1/4 Vidi galeriju Miloš Degenek Foto: Tim Warner / Getty images / Profimedia, Lachlan Cunningham / Getty images / Profimedia

Nakon kratke pauze, australijski reprezentativac je pred kamerama nastavio svoj dirljivi govor.

"Učešća na prvenstvima sveta 2018, 2022. i sada 2026. godine, za mene su neizbrisive tetovaže u srcu i glavi. To su trenuci koji me pokreću i daju mi snagu da svoja osećanja prenesem na saigrače. Kada im se obratim u svlačionici, ili kada govorim pred vama medijima, to radim iskreno, iz dubine duše. Ne zanimaju me klikovi i pregledi, to je nešto što dolazi iznutra", iskren je Degenek.

Mlađi saigrači još nisu svesni veličine Mundijala

Degenek se osvrnuo i na mlađe fudbalere u nacionalnom timu, istakavši da oni još uvek nemaju potpunu sliku o tome gde se nalaze.

"Ovi mladi momci još uvek ne shvataju da smo na Svetskom prvenstvu. Međutim, onog trenutka kada sletimo u Vankuver, kada kroče na travu i vide stadion i svlačionice, sve će im biti jasno. Shvatiće da od ovoga nema ništa veće. Pred 70.000 ljudi na tribinama, pod svetlima reflektora i pred milion kamera koje prate svaki detalj - tada će konačno postati svesni veličine ovog takmičenja."

"Kod kuće sam sasvim normalan čovek"

Iako je potpuno svestan težine koju nosi velika pozornica Svetskog prvenstva, Degenek čvrsto stoji na zemlji.

"Ima jedna zanimljiva stvar koju sam podelio i sa svojom suprugom. Svestan sam svega, ali mislim da ću tek po povratku kući - nadam se sa osvojenim Mundijalom - zapravo shvatiti gde sam bio i šta smo postigli. Kada se sve završi, ja sam opet samo običan čovek. Iznosim smeće, uspavljujem decu, spremam večeru, šetam i idem u prodavnicu. Druže, ja sam sasvim normalna osoba, iako ti u ovakvom okruženju to ponekad izmakne."

Na kraju razgovora, novinari su ga pitali šta za njega simbolizuje grb Australije na grudima.

"To mi znači neverovatno mnogo. Ako moram da se izrazim najjednostavnije, taj grb za mene predstavlja nadu. Nadu u bolje sutra, nadu da ću ostvariti dečačke snove i, ono što mi je najvažnije, nadu da ću doneti osmeh na lice svojim roditeljima", zaključio je emotivni Degenek.

Australija u teškoj grupi

Podsetimo, reprezentacija Australije će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u izuzetno zanimljivoj grupi, gde su joj protivnici selekcije SAD-a, Paragvaja i Turske.

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