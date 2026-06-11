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FIFA je izazvala novi veliki skandal pred početak Svetskog prvenstva nakon što je naložila reprezentaciji Haitija da promeni svoj dres zbog istorijskog simbola koji se našao na opremi.

Kako prenose strani mediji, problem je sporna ilustracija na dresu koja prikazuje motiv iz Bitke kod Vertieresa iz 1803. godine, jednog od ključnih trenutaka u borbi Haitija za nezavisnost od Francuske i događaja koji je u zemlji simbol nacionalnog identiteta i slobode.

1/5 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Haitija Foto: JLN Photography / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Dres, koji je dizajnirala kompanija "Saeta" u saradnji sa Fudbalskim savezom Haitija, sadržao je umetničku interpretaciju revolucionarne scene kao omaž istoriji i prvom oslobođenom narodu u Americi. Međutim, FIFA je ocenila da takvi elementi mogu biti tumačeni kao “politički simbol” i zatražila hitnu promenu dizajna.

Odluka je izazvala burne reakcije, jer su u Haitiju poručili da se ne radi o politici, već o istoriji i nacionalnom ponosu, posebno u trenutku kada se reprezentacija vraća na Svetsko prvenstvo posle više od pet decenija čekanja.

Prema navodima britanskih i španskih medija, sporni dizajn bio je deo svih varijanti dresa, ali je FIFA tokom procesa odobravanja zatražila uklanjanje ilustracije kako bi uniforma bila “u skladu sa pravilima o političkoj neutralnosti”.

Iako je reprezentacija Haitija već nosila originalne dresove u prijateljskim utakmicama, za zvanične nastupe na Mundijalu moraće da koristi izmenjenu verziju bez spornog motiva.

U javnosti je odluka izazvala podeljene reakcije - dok jedni smatraju da FIFA samo sprovodi stroga pravila, drugi ističu da se time briše deo istorijskog identiteta jedne nacije.