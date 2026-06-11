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Dok američke vlasti sprovode rigorozne mere i sa teritorije Sjedinjenih Američkih Država proteruju novinare, navijače, pa čak i arbitre i same učesnike Svetskog prvenstva poput selekcije Irana, prvi čovek FIFA Đani Infantino šokirao je javnost svojom izjavom.

Na pitanje novinara da li uopšte drži situaciju pod kontrolom, Infantino je hladnokrvno poručio:

"Iskulirajte, opustite se... Radimo na svemu i pokušavamo da rešimo probleme."

"Ne živimo na Mesecu"

Ovakav komentar izazvao je lavinu negativnih reakcija, posebno jer dolazi u izuzetno napetoj nedelji. Podsetimo, najbolji afrički sudija Omar Abdulkadir Artan deportovan je sa aerodroma u Majamiju zbog navodnih "veza sa osumnjičenima za terorizam", dok je reprezentacija Irana hitno prebačena u Meksiko. Na pitanje da li oseća sramotu zbog ovakvih dešavanja, predsednik FIFA se branio diplomatskim floskulama.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

"Kada kažem da se opustite, ne mislim da sedite skrštenih ruku, već da imate poverenja u naš rad iza kulisa. Postoje stvari na koje možemo da utičemo, ali i one koje su van naše moći. Trudimo se da pronađemo rešenja - nekada uspešno, nekada ne. Smatram da je ogroman uspeh sam po sebi to što smo uopšte doveli Iran da igra u Americi, ne znam kome bi to drugome pošlo za rukom. Svi verujemo da je to ispravna stvar, ali ne živimo na Mesecu, već na Zemlji i dajemo svoj maksimum. Nadam se dobrim vestima", izjavio je Infantino na zvaničnoj konferenciji.

Bezbednost iznad svega ili nemoć FIFA?

U razgovoru sa britanskim medijima, čelnik svetske kuće fudbala pokušao je da opravda skandalozan potez SAD-a i proterivanje najboljeg arbitra Afrike, prebacujući odgovornost na državni vrh domaćina.

"Koliko znam, i čemu se nadam, Velika Britanija će 2035. godine ugostiti Svetsko prvenstvo za žene. Da li bi za vas bilo prihvatljivo da FIFA tada naređuje britanskoj vladi ko sme, a ko ne sme da uđe u zemlju? Možda je vama to normalno, i lično bih voleo da imamo tu moć, ali realnost je da svaka država ima svoje zakone i vladu. Pokušajte to da izvedete u Švajcarskoj, Nemačkoj ili Ujedinjenom Kraljevstvu... Nije lako kontrolisati proces kada imate 300.000 akreditovanih ljudi, od kojih je većina u SAD. Nažalost, živimo u veoma agresivnom svetu gde je bezbednost prioritet i moramo da poštujemo donete odluke", zaključio je Infantino.

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