Meč je na programu u petak od 4 ujutru.
FIFA WC 2026
JUŽNA KOREJA I ČEŠKA IZLAZE NA TEREN: Evo gde možete gledati direktan prenos ove utakmice!
Slušaj vest
Fudbaleri Južne Koreje i Češke svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu odigraće u petak od 4 ujutru.
Son Hjung Min Foto: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši