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Fudbaleri Južne Koreje i Češke svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu odigraće u petak od 4 ujutru.

Son Hjung Min Foto: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia, ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Direktan prenos ove utakmice možete pratiti na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovoj utakmici? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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