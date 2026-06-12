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Fudbaleri Bosne i Hercegovine u petak od 21 čas igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu i to protiv reprezentacije Kanade.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom duelu? Pišite nam u komentarima...

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