Susret je na programu u petak od 21 čas.
FIFA WC 2026
BOSNA I HERCEGOVINA IZLAZI NA TEREN! Evo gde možete gledati direktan prenos meča koji Džeko i ekipa igraju protiv Kanade!
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Fudbaleri Bosne i Hercegovine u petak od 21 čas igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu i to protiv reprezentacije Kanade.
Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom duelu? Pišite nam u komentarima...
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