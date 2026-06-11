Slušaj vest

Fudbaleri Bosne i Hercegovine punom parom treniraju u Torontu, gde ih u petak očekuje duel protiv domaćina Kanade na otvaranju Svetskog prvenstva. I dok ekipa predvođena sjajnom atmosferom i toplim dočekom dijaspore s nestrpljenjem čeka istorijski meč, ali i kasnije izazove protiv Švajcarske i Katara, jednom reprezentativcu su poslednji dani doneli ogromnu tugu.

Reč je o rezervnom golmanu Osmanu Hadžikiću, koji se povredio tokom zagrevanja na utakmici protiv Severne Makedonije 29. maja. Zbog ovog malera, Hadžikić je u poslednjem trenutku skinut sa spiska putnika za Mundijal. Čuvar mreže teško podnosi činjenicu da neće biti deo istorijskog turnira, a u sredu se oglasio emotivnom porukom na Instagramu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

1/4 Vidi galeriju Osman Hadžikić Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia, Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

"Jedan pogrešan korak i bol u srcu"

Hadžikić je otvorio dušu i opisao koliko mu je teško pao trenutak kada je shvatio da je san o Svetskom prvenstvu raspršen.

- Ne znam kako da počnem… Danima već razmišljam šta da napišem. Teško mi je bilo šta napisati. Godine 2024. stigao je moj prvi poziv za reprezentaciju. Taj osećaj nikada neću zaboraviti. Ostvario mi se san! I svaki naredni poziv za reprezentaciju donosio mi je istu radost. Svaki dolazak na okupljanje i svaki trening predstavljali su mi veliku čast.

Takođe, naš veliki uspeh... Plasman na Svetsko prvenstvo. Moram reći da sam uvek verovao u nas i znao da ćemo uspeti. Utakmica protiv Italije i sve što je usledilo nakon nje nešto je što reči ne mogu opisati. Cela Bosna slavila je s nama, a i danas se naježim kada se setim dočeka u Sarajevu.

A onda taj poziv… Biti na spisku za Svetsko prvenstvo. Ponos. Sreća. Najveća želja ostvarena. To okupljanje, ta euforija i atmosfera koju smo osećali, nezaboravno.

Nažalost, isto tako nezaboravno je i sve ono što se desilo nakon prijateljske utakmice protiv Makedonije. Nakon dve godine dobio sam priliku da debitujem za svoju državu. Samo nekoliko minuta pre ostvarenja svog sna, moj svet se srušio. Jedan pogrešan korak i bol koju sam osetio. Odmah sam znao da se nešto ozbiljno desilo. Ali još veći bol osetio sam u srcu, jer mi je bilo jasno da se moj put ka Svetskom prvenstvu, nažalost, tu završava.

Osman Hadžikić Foto: Screenshot

Podrška kapitena Džeka i poruka o "bosanskom inatu"

Uprkos velikom razočaranju, golman je poslao moćnu poruku podrške saigračima koji će braniti boje domovine u Kanadi.

- To je bio najteži udarac u mojoj dosadašnjoj karijeri. Zato ovim putem želim da se zahvalim svim igračima i stručnom štabu, kao i svima koji su mi pružili podršku u tim najtežim trenucima. Vaše poruke, pozivi, reči ohrabrenja i vera u mene dali su mi snagu kada mi je bila najpotrebnija. To nikada neću zaboraviti i od srca sam vam zahvalan.

Iako više nisam s njima na terenu, srcem i dušom jesam. Ovi momci su posebni! Rado sam provodio vreme s njima, jer su veliki ljudi i van terena! Momci velikog srca i karaktera! Znam da će daleko dogurati. Čvrsto verujem u njih! Bodriću ih svom snagom i biće u svakoj mojoj dovi.

Momci, pokažite ko je Bosna i Hercegovina! Pokažite šta je bosanski inat! Volim te BOSNO! - napisao je Hadžikić.

Objava je brzo prikupila veliki broj reakcija, a među prvima u komentarima se oglasio kapiten Edin Džeko. Iskusni napadač je uz emotikon srca kratko poručio: "Brate", pokazavši još jednom kakvo jedinstvo vlada u svlačionici "Zmajeva".

BONUS VIDEO: