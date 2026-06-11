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Svetsko prvenstvo 2026. godine neće doneti samo rekordan broj reprezentacija i utakmica, već i najveće promene u fudbalskim pravilima i tehnologiji u poslednjih nekoliko decenija.

FIFA i IFAB pripremili su niz novina koje bi trebalo da ubrzaju igru, smanje kontroverze i povećaju transparentnost sudijskih odluka. Od unapređenog poluautomatskog ofsajda i realističnih 3D prikaza spornih situacija, preko novih ovlašćenja VAR-a, pa sve do strožih pravila za golmane i igrače koji napuštaju teren prilikom izmena - Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku mogao bi da izgleda drugačije nego bilo koje prethodno SP.

Đani Infantino, prvi čovek FIFA Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Donosimo pregled najvažnijih promena koje će navijači videti već za nekoliko dana.



1. Brži poluautomatski ofsajd

Momenat koji će ubrzati igru tiče se poluautomatskog ofsajda. Ovaj unapređeni sistem koristiće više kamera, AI analizu i senzor u lopti. Takođe, sistem automatski šalje upozorenje sudijama kod jasnih ofsajda. Pomoćne sudije neće morati da čekaju završetak akcije u mnogim očiglednim situacijama. Očekuje se znatno kraće vreme donošenja odluke.

2. Realistični 3D prikazi ofsajda

FIFA uvodi nove 3D avatare igrača. Šta to znači? Svaki igrač će imati precizniji digitalni model. Televizijski prenosi će prikazivati jasnije animacije ofsajda, s ciljem da navijači lakše razumeju zašto je neka pozicija dosuđena kao ofsajd.

VAR Foto: Profimedia

3. VAR dobija šira ovlašćenja

Velika promena, verovatno i jedna od najvažnijih odluka. Do sada je VAR uglavnom intervenisao kod gola, penala, direktnog crvenog kartona, pogrešnog identiteta igrača. Na Mundijalu 2026. VAR će moći da proverava i brojne dodatne situacije, uključujući određene greške pre prekida igre, pogrešno dodeljene kartone, slučajeve pogrešnog identiteta, neke incidente koji prethode izvođenju prekida.

4. Moguća VAR provera kornera

IFAB (Međunarodni odbor fudbalskih asocijacija), zadužen za pravila, dozvolio je da se na takmičenjima VAR koristi i kod spornih odluka za korner (ko je poslednji imao loptu pre izlaska). Ovo je jedna od novina koje će biti primenjene na Svetskom prvenstvu.

VAR Foto: Liang Sen / Xinhua News / Profimedia

5. Kamere na sudijama

Na FIFA turnirima testirane su kamere na telu glavnih sudija, pa gledaoci mogu da vide akciju iz ugla sudije. FIFA koristi snimke i za edukaciju sudija, a ova tehnologija je testirana pre Mundijala i očekuje se njena šira upotreba.

6. Pravilo o izmenama - 10 sekundi

Biće zanimljivo... Od Svetskog prvenstva 2026. igrač koji izlazi iz igre ima samo 10 sekundi da napusti teren nakon što je podignuta tabla za izmenu. Takođe, mora da izađe na najbližoj tački uz aut-liniju ili gol-liniju. U slučaju da se ogluši o ova pravila, sledi sankcija. Ako to ne uradi na vreme, igrač koji izlazi mora ipak da napusti teren, ali zamena ne sme odmah da uđe, pa ekipa ostaje sa igračem manje dok ne prođe najmanje jedan minut igre i dok ne nastupi sledeći prekid. U praksi, ako neko namerno odugovlači pri izlasku u 85. minutu da bi "ubio vreme", može ozbiljno da ošteti sopstveni tim jer će ga ostaviti s desetoricom na terenu.

7. Osam sekundi za golmana

Kako do kornera kad je lopta kod protivničkog golmana? Ovo je način. Naime, golmani više neće moći da drže loptu unedogled, već maksimalno osam sekundi u rukama. Od momenta kada čuvar mreže uhvati loptu, sudija kreće sa odbrojavanjem poslednjih pet sekundi. Ako golman prekorači vreme od osam sekundi, protivnik dobija korner.

Venger nije pobedio

Arsen Venger Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Ofsajd - šta se dešava?

Kad je reč o ofsajdima - tu neće biti drastičnih promena. Zasad nije usvojeno Vengerovo pravilo, po kojem bi napadač bio u dozvoljenoj poziciji ako bilo koji deo tela kojim može da postigne gol ostaje u liniji s poslednjim defanzivcem. Znači, na Mundijalu 2026. i dalje važi klasično pravilo ofsajda.