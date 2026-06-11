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Dok odbrojavamo sate do početka Mundijala, euforija širom sveta raste, a fudbal je u potpunom fokusu. Sportisti iz različitih disciplina prate dešavanja i sve češće daju svoje prognoze o tome ko bi mogao da se popne na svetski tron.

Među onima koje je zahvatila ova "fudbalska groznica" našao se i Novak Đoković, koji je iznenadio javnost svojom prognozom.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

U anketi stranice "U penjanju", koja je sprovedena među srpskim teniserima, Đoković je bez mnogo dileme dao najhrabriju prognozu - ko će podići pehar 19. jula.

Prema njegovom mišljenju, u velikom finalu sastaće se Portugal i Meksiko, a trofej će, kako predviđa, završiti u rukama portugalske reprezentacije.

Đoković je čak precizirao i rezultat finala, navodeći pobedu Portugalaca rezultatom 2:0 ili 2:1, što je izazvalo veliko iznenađenje među navijačima.

U istoj anketi, ostali srpski teniseri imali su drugačija viđenja završnice Mundijala.

Miomir Kecmanović veruje da će Argentina uspeti da odbrani titulu prvaka sveta, dok Dušan Lajović tipuje na Brazil kao sledećeg šampiona.

Laslo Đere je svoj glas dao Španiji, dok Hamad Međedović očekuje da Francuska ponovo dođe do svetskog trona, prvi put posle 2018. godine.