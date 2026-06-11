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Pošto mu je uskraćen ulazak u Sjedinjene Američke Države zbog čega će propustiti Svetsko prvenstvo 2026. godine, somalijski arbitar Omar Artan dobio je veliku satisfakciju od strane UEFA.

U neobičnom preokretu sudbine, afrički sudija delegiran je da deli pravdu na ovogodišnjem UEFA Super kupu. Ova vest stiže nakon što je 34-godišnji Somalijac primoran da propusti Svetsko prvenstvo 2026. godine jer mu je bio zabranjen ulazak u SAD.

Evropska kuća fudbala (UEFA) danas je, u dogovoru sa Afričkom fudbalskom konfederacijom (CAF), zvanično potvrdila da će Artan voditi meč Super kupa koji se igra 12. avgusta u Salcburgu, a u kojem se sastaju osvajač Lige šampiona, Pari Sen Žermen, i pobednik Lige Evrope, Aston Vila.

1/4 Vidi galeriju Omar Artan Foto: Andrew Surma / Sipa USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Abuukar Mohamed Muhidin / AFP / Profimedia

Od skandala sa vizom do evropske elite

Iako ima samo 34 godine, Artan se već etablirao kao jedan od najboljih svetskih delilaca pravde. Na FIFA listi međunarodnih sudija nalazi se još od 2018. godine, a vrhunac dosadašnje karijere doživeo je suđenjem u revanš meču finala afričke Lige šampiona za sezonu 2025/26, nakon čega je proglašen i za CAF sudiju godine (2025).

Artan je bio uvršten na zvanični spisak sudija za Mundijal 2026. godine, ali na planetarnoj smotri nije mogao da učestvuje jer mu vlasti SAD nisu dozvolile ulazak u zemlju. Kako bi ispravili nepravdu i pokazali solidarnost, čelnici UEFA i CAF-a reagovali su ekspresno u okviru nedavno potpisanog Memoranduma o razumevanju, koji podstiče saradnju u oblasti suđenja i promoviše vrednosti jednakosti i nediskriminacije.

Čeferin: Fudbal spaja ljude

Predsednik UEFA, Aleksander Čeferin, istakao je da je ovo idealan način da se pokaže poštovanje prema talentu mladog sudije:

"Omar Artan je odličan, mlad ali već veoma iskusan sudija koji se dokazao na najvišem nivou takmičenja u Africi. Fudbal je stvoren da spaja ljude, i UEFA želi da pokaže poštovanje prema Omaru i njegovim izvanrednim sudijskim veštinama koje su mu i donele ovako prestižnu nominaciju. Zahvalan sam svom prijatelju, predsedniku CAF-a Patrisu Motsepeu, što je sa entuzijazmom podržao našu inicijativu."

1/5 Vidi galeriju Aleksander Čeferin Foto: Fss, Promo

Motsepe: Ponos Somalije i celog afričkog kontinenta

Predsednik CAF-a, dr Patris Motsepe, nije krio ponos zbog istorijskog delegiranja:

"Omar Artan je učinio Somaliju i čitavu Afriku izuzetno ponosnim. To što je proglašen za sudiju godine i što je prvobitno izabran za Svetsko prvenstvo, jasan je dokaz njegove svetske klase i međunarodnog poštovanja koje uživa. Veoma sam zahvalan Aleksandru Čeferinu što je omogućio Omaru da sudi UEFA Superkup 2026. Ovo je ogromna čast za njega i sve afričke sudije, ali i sjajan primer kako fudbal ujedinjuje ljude iz Afrike, Evrope i celog sveta."

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