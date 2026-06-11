Maroko ostao bez dva standarna igrača pred start Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL 2026
MAROKO U PROBLEMU PRED BRAZIL: Ostali bez dvojice važnih igrača pred otvaranje Mundijala!
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Fudbalska reprezentacija Maroka pretrpela je ozbiljan udarac pred početak Svetskog prvenstva, pošto su zbog povreda sa spiska otpali dvojica standardnih prvotimaca Najef Agerd i Abde Ezalzuli.
Senegal - Maroko Kup afričkih nacija Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia
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Obojica su bili deo generacije koja je Maroko odvela do istorijskog polufinala Svetskog prvenstva u Kataru, a nastupili su i u finalu Afričkog kupa nacija održanog početkom godine.
Agerd je i tokom Mundijala u Kataru imao problema sa povredom, zbog koje je propustio završnicu turnira nakon meča osmine finala protiv Španije.
Maroko će takmičenje u Grupi C otvoriti u subotu duelom protiv Brazila.
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