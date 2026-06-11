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Fudbalska reprezentacija Maroka pretrpela je ozbiljan udarac pred početak Svetskog prvenstva, pošto su zbog povreda sa spiska otpali dvojica standardnih prvotimaca Najef Agerd i Abde Ezalzuli.

Senegal - Maroko Kup afričkih nacija Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Obojica su bili deo generacije koja je Maroko odvela do istorijskog polufinala Svetskog prvenstva u Kataru, a nastupili su i u finalu Afričkog kupa nacija održanog početkom godine.

Agerd je i tokom Mundijala u Kataru imao problema sa povredom, zbog koje je propustio završnicu turnira nakon meča osmine finala protiv Španije.

Maroko će takmičenje u Grupi C otvoriti u subotu duelom protiv Brazila.

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