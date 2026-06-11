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Dres kolumbijskog proizvođača sportske odeće Saeta prvobitno je na prednjoj strani imao prikaz poslednje bitke Haićanskog rata za nezavisnost 1803. godine.

Slika je odbijena tokom procesa odobravanja Fife.

Saeta je u saopštenju u sredu navela da će se pridržavati zabrane iako dizajn "nije bio zamišljen kao politička izjava", već kao "počast muškarcima i ženama koji svakodnevno doprinose budućnosti Haitija".

Dres je imao plavu boju koja odražava more, a crvenu za "snagu i strast" nacije, saopštio je proizvođač sportske odeće.

Igrači su nosili sada već zabranjeni dres na zagrevanju protiv Perua prošle nedelje.

Originalni dizajn je trenutno označen kao rasprodat u onlajn prodavnici SaetaUSA.

Slično tome, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je zahtevao uklanjanje slike osnivača Haitija Tusena Luvertira sa uniformi te karipske države za ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu u Kortini, presudivši da to krši olimpijska pravila koja zabranjuju političku simboliku.

Haiti je stekao nezavisnost 1804. godine i široko se smatra prvom nezavisnom nacijom na svetu koju su osnovali bivši porobljeni narodi nakon uspešne pobune robova.

Italijansko-haićanska dizajnerka Stela Žan, koja je dizajnirala olimpijske uniforme, smislila je kreativno rešenje: prefarbala je figuru, ostavljajući samo konja na pozadini tropskog rastinja.

Dizajni su bili toliko traženi da je Žan kasnije kreirala proizvodnu verziju sa originalnom Luverturovom slikom.

"U svakom slučaju, Haiti mora da je postavio rekord: dve kritike od najviših međunarodnih sportskih institucija za samo nekoliko meseci", rekla je Žan za Asošijejted pres.

Haiti otvara Svetsko prvenstvo u subotu, utakmicom protiv Škotske u Foksborou.

Nakon toga, Haiti će igrati protiv petostrukog šampiona Brazila 19. juna u Filadelfiji i Maroka 24. juna u Atlanti.

(Beta)