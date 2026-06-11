Slušaj vest

I mreže se tresu!

A pri gol na ovogodišnjem Mundijalu postigao je Kinonjes u 9. minutu susreta između domaćina Meksika i Južne Afrike.

Neoprezni su bili gosti, Lira je oduzeo loptu, brzo je ona stigla i do Kinjonesa, koji je šutirao i kroz noge savladao Vilijamsa.

Pogledajte:

Svečano otvaranje - Mundijal 2026 Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ne propustiteFIFA WC 2026"PREVIŠE POLITIČKI" Haiti primoran da promeni dizajn dresova za Svetsko prvenstvo
Haiti
FIFA WC 2026MAROKO U PROBLEMU PRED BRAZIL: Ostali bez dvojice važnih igrača pred otvaranje Mundijala!
Senegal - Maroko Kup afričkih nacija
FIFA WC 2026SKANDAL IZ SAD PRETVOREN U ŠANSU KARIJERE! Amerikanci mu ZABRANILI ulazak u zemlju, ostao bez prava da sudi na Mundijalu, a onda - PREOKRET! Ovome se NIJE NADAO
Omar Artan
FIFA WC 2026OD IZBEGLIČKOG KAMPA, DO SVETSKOG PRVENSTVA! Proveo je detinjstvo u senci GRAĐANSKOG RATA - prošao kroz pakao, pa stigao do zvezda: Glad, borba, nemaština...
Alfonso Dejvis

01:10
Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir