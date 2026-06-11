Lopta se kotrlja!
FIFA WC 2026
PRVI GOL NA MUNDIJALU 2026: Kinonjes zatresao mrežu za totalni delirijum na "Asteki"
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I mreže se tresu!
A pri gol na ovogodišnjem Mundijalu postigao je Kinonjes u 9. minutu susreta između domaćina Meksika i Južne Afrike.
Neoprezni su bili gosti, Lira je oduzeo loptu, brzo je ona stigla i do Kinjonesa, koji je šutirao i kroz noge savladao Vilijamsa.
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Svečano otvaranje - Mundijal 2026 Foto: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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