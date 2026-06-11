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Atmosfera na stadionu je neverovatna, domaćin će imati ogromnu podršku svojih navijača.

Već nekoliko sati pre meča kolone navijača Meksika krenule su ka stadionu.

 A na stadionu neverovatna atmosfera, slike sve govore.

Foto galerija iz Meksiko sitija Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

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