Utakmicom Meksiko - Južna Afrika počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.
MUNDIJAL 2026
LUDNICA U MEKSIKO SITIJU : Fantastična atmosfera na Asteki - potpuni spektakl!
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Atmosfera na stadionu je neverovatna, domaćin će imati ogromnu podršku svojih navijača.
Već nekoliko sati pre meča kolone navijača Meksika krenule su ka stadionu.
A na stadionu neverovatna atmosfera, slike sve govore.
Foto galerija iz Meksiko sitija Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia
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