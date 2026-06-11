Utakmicom Meksika i Južne Afrike počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.
MUNDIJAL 2026
ĐOKOVIĆ ZNA KO OSVAJA MUNDIJAL: Novak prognozirao šokantno finale!
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Groznica Svetskog prvenstva je uveliko počela, a "Tennis TV" je upitao sve vodeće planetarne tenisere da prognoziraju osvajača Mundijala, između ostalih i Novaka Đokovića koji je imao jako zanimljiv odgovor.
Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia
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Novak je dao potpuno šokantnu prognozu da će u finalu igrati Portugalija i Meksiko!
Čak je prognozirao i tačan rezultat rekavši da će Kristijano Ronaldo i drugovi slaviti sa 2:0 ili sa 2:1.
Portugal je jedan od favorita Mundijala pa to i nije toliko iznenađenje.
Hrabra prognoza za Meksikance koji su jedan od domaćina ovog Mundijala i bila bi prava senzacija da dođu do finala
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