Slušaj vest

Groznica Svetskog prvenstva je uveliko počela, a "Tennis TV" je upitao sve vodeće planetarne tenisere da prognoziraju osvajača Mundijala, između ostalih i Novaka Đokovića koji je imao jako zanimljiv odgovor.

Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

 Novak je dao potpuno šokantnu prognozu da će u finalu  igrati Portugalija i Meksiko!

Čak je prognozirao i tačan rezultat rekavši da će Kristijano Ronaldo i drugovi slaviti sa 2:0 ili sa 2:1.

Portugal je jedan od favorita Mundijala pa to i nije toliko iznenađenje.

Hrabra prognoza za Meksikance koji su jedan od domaćina ovog Mundijala i bila bi prava senzacija da dođu do finala

Ne propustiteTenisIMA SE, MOŽE SE! Vimbldon podigao nagradni fond na rekordnih 64,2 miliona funti!
Novak Đoković konferencija Vimbldon 2025
FIFA WC 2026MUNDIJALSKA GROZNICA ZAHVATILA I NOVAKA! Đoković dao ludu prognozu Svetskog prvenstva - svi su iznenađeni!
Novak Đoković, Rolan Garos
KošarkaJOKIĆ I ĐOKOVIĆ NI NA MAPI... Isplivala SKANDALOZNA lista 100 najuticajnijih sportista sveta: Planeta gleda i ne veruje! Amerikanci, da niste nekoga zaboravili?
Novak Đoković i Nikola Jokić
KošarkaNOVAK I BOGDAN OVAKVU PRILIKU NE PROPUŠTAJU! Đoković i Bogdanović uveličali spektakl...
WhatsApp Image 2026-06-08 at 20.14.35.jpeg

02:38
FUDBALSKA GROZNICA STIŽE U SRCE BEOGRADA: Kalemegdan postaje centar svetskog festivala fudbala! Izvor: Kurir televizija

02:38
FUDBALSKA GROZNICA STIŽE U SRCE BEOGRADA: Kalemegdan postaje centar svetskog festivala fudbala! Izvor: Kurir televizija