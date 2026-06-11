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Groznica Svetskog prvenstva je uveliko počela, a "Tennis TV" je upitao sve vodeće planetarne tenisere da prognoziraju osvajača Mundijala, između ostalih i Novaka Đokovića koji je imao jako zanimljiv odgovor.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Novak je dao potpuno šokantnu prognozu da će u finalu igrati Portugalija i Meksiko!

Čak je prognozirao i tačan rezultat rekavši da će Kristijano Ronaldo i drugovi slaviti sa 2:0 ili sa 2:1.

Portugal je jedan od favorita Mundijala pa to i nije toliko iznenađenje.

Hrabra prognoza za Meksikance koji su jedan od domaćina ovog Mundijala i bila bi prava senzacija da dođu do finala

02:38 FUDBALSKA GROZNICA STIŽE U SRCE BEOGRADA: Kalemegdan postaje centar svetskog festivala fudbala! Izvor: Kurir televizija