Slušaj vest

Velike kontroverze zadesile su nas uoči ovog Mundijala, a jedna od njih je da  da fudbaleri Obale Slonovače neće imati podršku svojih navijača sa tribina.

Stanovnicima ove zemlje, od koje mnogi očekuju da iznenade na ovom prvenstvu, nije dozvoljen ulaz u Sjedinjene Američke Države, pa će utakmice protiv Ekvadora u prvom i Kurasaa u trećem kolu, koje "slonovi" igraju u Filadelfiji, biti bez prisustva afričkih navijača.

Prema dostupnim informacijama, oko 500 pristalica afričke selekcije planiralo je putovanje na Mundijal, ali nisu uspeli da dobiju američke vize, zbog čega će ostati uskraćeni za podršku svom nacionalnom timu sa tribina.

Ipak, u drugom kolu koje može biti i ključno, Obala Slonovače igra protiv Nemačke u Torontu i tu će im biti omogućeno prisustvo.

Osim njih, prisustvo neće biti omogućeno ni navijačima Irana, zbog zategnutih odnosa između ove dve zemlje.

Ne propustiteFIFA WC 2026SVEČANA CEREMONIJA OTVARANJA MUNDIJALA: Meksiko u delirijumu - reke ljudi na ulicama! Fešta!
Mundijal 2026
FIFA WC 2026ĐOKOVIĆ ZNA KO OSVAJA MUNDIJAL: Novak prognozirao šokantno finale!
Novak Đoković
FIFA WC 2026"PREVIŠE POLITIČKI" Haiti primoran da promeni dizajn dresova za Svetsko prvenstvo
Haiti
FIFA WC 2026MAROKO U PROBLEMU PRED BRAZIL: Ostali bez dvojice važnih igrača pred otvaranje Mundijala!
Senegal - Maroko Kup afričkih nacija

00:22
Partizan pobedio Dubai u trećem meču Izvor: MONDO