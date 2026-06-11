Utakmicom Meksiko - Južna Afrika počinje 23. Svetsko prvenstvo u fudbalu.
MUNDIJAL 2026
DRAMA PRED OTVARANJE MUNDIJALA: Hitna pomoć se pojavila ispred stadiona!
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Naravno, lekarske službe su imale pune ruke posla već i pre početka meča, a preko 80.000 ljudi biće prisutno na otvaranju Mundijala
Prava drama se odvijala ispred samog stadiona, pošto je hitna pomoć odmah stigla na lice mesta kako bi ukazala pomoć navijaču kojem je pozlilo. Navodno, na društvenim mrežama se spekulisalo da se pomenuta osoba onesvestila.
Lekari su izašli iz kola hitne pomoći i uradili su CPR, odnosno masirali su srce osobi, pre nego što je ona hitno potom transportovana do najbliže medicinske ustanove, odnosno bolnice.
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