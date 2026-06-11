Naravno, lekarske službe su imale pune ruke posla već i pre početka meča, a preko 80.000 ljudi biće prisutno na otvaranju Mundijala

Prava drama se odvijala ispred samog stadiona, pošto je hitna pomoć odmah stigla na lice mesta kako bi ukazala pomoć navijaču kojem je pozlilo. Navodno, na društvenim mrežama se spekulisalo da se pomenuta osoba onesvestila.