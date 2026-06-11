- Ja mislim da je sramota u fudbalu što Ronaldo učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu, frajer jedva hoda. Sponzori i Savez zbog imena i prezimena su ga progurali. On nije spreman, mene bi sramota bilo, izgleda kao da je iz lige veterana. Dečko mora da zna kada da ode, da se oprosti, mora da se zna tajming odlaska i dolaska. Sramota ga je gledati, a ima 40 godina. Maksimalan respekt, ali sine uzimaš mesto nekom klincu od 20 godina, koji bi nastupao i počeo kao što si ti. Nema kvalitet, ne može da igra, kad vidim Martineza kako nema autoritet u selekciji, želim im da ispadnu u grupnoj fazi.