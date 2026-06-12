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Česi su poveli golom Krejčija u 59. minutu, ali je Koreja uspela da preokrene rezultat. Pogađali su bivši igrač Crvene zvezde, Hvang In Bom u 67. i Oh Gju Hjon u 80. minutu. Hvang In Bom je brutalnu partiju krunisao asistencijom za pobedonosni gol Koreje.

1/5 Vidi galeriju Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Utakmica je najavljivana kao tvrd i taktički meč i prvo poluvreme je donelo upravo takav fudbal - borben, ali bez pravog intenziteta. Južna Koreja je od samog starta imala inicijativu, a prvu polupriliku zabeležila je već u 11. minutu, mada češki čuvar mreže Kovar tada nije imao potrebe za ozbiljnijom intervencijom.

Najraspoloženiji za igru bio je Hjung Min Son koji je u 39. minutu bio najbliži golu, ali je njegov udarac završio van okvira.

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Drugo poluvreme donelo je potpuno drugačiju sliku i pravi spektakl na terenu. Prštalo je na sve strane: prvo je Hvang zapretio u 49. minutu, ubrzo je i Son nanizao nekoliko šansi, ali je golman Češke činio čuda na golu. I kako to obično biva u fudbalu, kazna je stigla.

Igrao se 59. minut kada je Cufal izveo dug aut i poslao loptu u kazneni prostor, a tamo je najviši u skoku bio Krejči, koji glavom trese mrežu za opšte slavlje Čeha.

Ipak, radost evropske selekcije bila je kratkog daha jer je na scenu stupio Hvang In Bom. Samo osam minuta posle primljenog gola, bivši fudbaler Crvene zvezde je probio po levoj strani, sjajnim "lažnjakom" izbacio iz igre kompletnu odbranu i golmana, a potom rutinski pogodio za 1:1.

Od poništenog gola do totalnog preokreta

Prava drama viđena je u samom finišu meča. Češka je u 78. minutu ponovo zatresla mrežu nakon još jednog prekida preko Sučeka, ali je njihovo slavlje prekinuo linijski sudija koji je signalizirao ofsajd. Gledao se VAR, usledila je kratka pauza i Česi ipak nisu imali razlog za radost.

Surova kazna stigla je već u sledećem napadu. Ponovo je sve uradio fenomenalni Hvang, koji je u 80. minutu uputio savršen pas ka rezervisti Oh Hjon Gjuu, a ovom nije bilo teško da matira Kovara i donese potpuni preokret Južnoj Koreji.

Mogla je Češka do boda samo tri minuta kasnije preko Hložeka, ali je golman Koreje intervenisao na vrhunskom nivou, sačuvao prednost i osigurao svojoj reprezentaciji velika tri boda na startu.

U ovoj grupi trenutno je prvi Meksiko koji je sa 2:0 savladao Južnu Afriku, druga je Južna Koreja sa takođe tri boda, ali slabijom gol-razlikom. U narednoj rundi snage će odmeriti Češka i Južna Afrika, odnosno Meksiko i Južna Koreja.

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