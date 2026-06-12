Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Svetsko prvenstvo u fudbalu zvanično je otvoreno utakmicom između Meksika i Južne Afrike. Dok planeta prati uvodne mečeve na tlu Meksika, SAD-a i Kanade, pažnju domaće javnosti ponovo je privukao bivši fudbaler i popularni analitičar Rade Bogdanović.

1/13 Vidi galeriju Foto galerija sa Asteke Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gostujući u studiju RTS, Bogdanović se osvrnuo na muzički deo spektakla, gde je glavna zvezda ponovo kolumbijska pop ikona Šakira. Pevačica koja je planetu zaludela još 2010. godine čuvenim hitom "Waka Waka", ove godine je objavila novu zvaničnu pesmu pod nazivom "Dai dai".

Da je u pitanju novi globalni megahit govore i neverovatne brojke: pesma je u prva 24 sata zabeležila istorijskih 10 miliona pregleda, dok u ovom trenutku ta cifra iznosi vrtoglavih 119 miliona.

U svom prepoznatljivom stilu, Rade Bogdanović je prokomentarisao ovaj fascinantan podatak, uporedivši uspeh slavne pevačice sa fudbalskim reprezentacijama širom sveta i izjavom je nasmejao sve u studiju i zapalio javnost.

- Znaš na šta sam se nasmejao... Pa, 70 odsto članica FIFA nema toliko učešća na Svetskim prvenstvima koliko ih ima Šakira! Ako se ne varam, ovo je njoj već četvrti nastup - kroz smeh je prokomentarisao Bogdanović.

BONUS VIDEO: