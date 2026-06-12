Slušaj vest

Fudbaleri Južne Koreje savladali su Češku sa 2:1 u prvom meču koji su odigrali na Svetskom prvenstvu.

Česi su poveli golom Krejčija u 59. minutu, ali je usledio preokret u režiji bivšeg igrača Crvene zvezde Hvang In Boma koji je prvo izjednačio u 67. minutu, pa asistirao Oh Gju Hjonu za potpuni preokret 13 minuta kasnije.

1/6 Vidi galeriju Hvang In Bom na meču Južna Koreja - Češka Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, Luciano Gonzalez / AFP / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Naravno, stigla je i nagrada, te je Hvang In Bom dobio trofej namenjen najboljem igraču utakmice.

Šou Hvanga

Kako je Hvang zapalio planetu svojom igrom?! U 67. minutu pokazao je pravu magiju kada je driblingom izbacio golmana i jednog odbrambenog igrača Češke iz igre, pa rutinskom završnicom poravnao na 1:1.

Asistencija kao na tacni

Nije se tu Hvang zaustavio - 13. minuta kasnije na maestralan način uposlio je Oh Gju Hjona i njegova reprezentacija stigla je do potpunog preokreta.

Ljubimac Delija

Hvang je trenutno igrač Fejenorda, a za Crvenu zvezdu je odigrao 42 utakmice, postigao šest, a namestio 12 golova i osvojio je dve titule i jedan kup. Za vreme provedeno u crveno-belom dresu postao je ljubimac Delija, zbog svoje borbenosti, ali i zaista sjajnih igara.

1/10 Vidi galeriju Hvang In Bom Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Starsport/Srđan Stevanović

Šta se sve dešavalo na meču u kom je Južna Koreja savladala Češku sa 2:1?! Krenimo redom...

1/5 Vidi galeriju Južna Koreja - Češka Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Utakmica je najavljivana kao tvrd i taktički meč i prvo poluvreme je donelo upravo takav fudbal - borben, ali bez pravog intenziteta. Južna Koreja je od samog starta imala inicijativu, a prvu polupriliku zabeležila je već u 11. minutu, mada češki čuvar mreže Kovar tada nije imao potrebe za ozbiljnijom intervencijom.

Najraspoloženiji za igru bio je Hjung Min Son koji je u 39. minutu bio najbliži golu, ali je njegov udarac završio van okvira.

Drugo poluvreme donelo je potpuno drugačiju sliku i pravi spektakl na terenu. Prštalo je na sve strane: prvo je Hvang zapretio u 49. minutu, ubrzo je i Son nanizao nekoliko šansi, ali je golman Češke činio čuda na golu. I kako to obično biva u fudbalu, kazna je stigla.

Igrao se 59. minut kada je Cufal izveo dug aut i poslao loptu u kazneni prostor, a tamo je najviši u skoku bio Krejči, koji glavom trese mrežu za opšte slavlje Čeha.

Ipak, radost evropske selekcije bila je kratkog daha jer je na scenu stupio Hvang In Bom. Samo osam minuta posle primljenog gola, bivši fudbaler Crvene zvezde je probio po levoj strani, sjajnim "lažnjakom" izbacio iz igre kompletnu odbranu i golmana, a potom rutinski pogodio za 1:1.

Prava drama viđena je u samom finišu meča. Češka je u 78. minutu ponovo zatresla mrežu nakon još jednog prekida preko Sučeka, ali je njihovo slavlje prekinuo linijski sudija koji je signalizirao ofsajd. Gledao se VAR, usledila je kratka pauza i Česi ipak nisu imali razlog za radost.

Surova kazna stigla je već u sledećem napadu. Ponovo je sve uradio fenomenalni Hvang, koji je u 80. minutu uputio savršen pas ka rezervisti Oh Hjon Gjuu, a ovom nije bilo teško da matira Kovara i donese potpuni preokret Južnoj Koreji.

Mogla je Češka do boda samo tri minuta kasnije preko Hložeka, ali je golman Koreje intervenisao na vrhunskom nivou, sačuvao prednost i osigurao svojoj reprezentaciji velika tri boda na startu.

U ovoj grupi trenutno je prvi Meksiko koji je sa 2:0 savladao Južnu Afriku, druga je Južna Koreja sa takođe tri boda, ali slabijom gol-razlikom. U narednoj rundi snage će odmeriti Češka i Južna Afrika, odnosno Meksiko i Južna Koreja.

BONUS VIDEO: